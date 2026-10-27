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У Росії поскаржилися, що "новій коханці Путіна" дісталася "непроста доля"

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read2 хв
3,9 т.
У Росії поскаржилися, що "новій коханці Путіна" дісталася "непроста доля"
Журова висловилася про Валєєву

Олімпійська чемпіонка Світлана Журова відзначилася ниттям про санкції щодо фігуристки Каміли Валієвої, яку позбавили так званого нейтрального статусу та допуску до міжнародних турнірів. Депутатка Державної думи поскаржилася на "непросту долю" спортсменки, яку спіймали на вживанні допінгу.

Про це Журова заявила в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна також висловила сподівання, що Валієва зможе домогтися права повернути собі дозвіл виступати на світових аренах.

У Росії поскаржилися, що ''новій коханці Путіна'' дісталася ''непроста доля''

Каміла Валієва. Джерело: Telegram-канал Камили Валієвой

"Каміла Валєва отримала, скажімо так, непросту долю у спорті. І те, що їй довелося пережити, – це випробування з усіх випробувань. Адже мало хто переживав такі складні ситуації, як вона. Тим паче в досить юному віці. До цього моменту Каміла все подолала. Хотілося б побажати їй і надалі давати раду всім своїм проблемам. Зрозуміло, що Каміла хоче виступати й хоче перемагати. Вона зробить для цього все необхідне. Думаю, що її сильний характер допоможе їй у цьому", – сказала Журова.

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У Росії поскаржилися, що ''новій коханці Путіна'' дісталася ''непроста доля''

Світлана Журова. Джерело: РІА "Новости"

Раніше стало відомо, що Валєва не стала подавати апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) на рішення про відсторонення. Крім того, у РФ заявили, що спортсменка пропустить усю серію Гран-прі сезону 2026/27.

Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання завершився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

Однак уже 5 вересня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

У Росії поскаржилися, що ''новій коханці Путіна'' дісталася ''непроста доля''

Каміла Валієва. Джерело: Telegram-канал Камили Валиевой

У Росії поскаржилися, що ''новій коханці Путіна'' дісталася ''непроста доля''

Путін і Валієва. Джерело: ТАСС

У лютому 2024-го Валєєва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри Майбутнього" в Казані й сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона публікувала допис на підтримку законопроєкту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо про радикальний крок Валєєвої.

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