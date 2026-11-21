Фінська влада попередила російських лижників про наслідки порушення нових правил перебування в країні. Якщо прикордонники зустрінуть спортсменів, які приїхали до Фінляндії для участі в змаганнях, їм вручать офіційне рішення про необхідність залишити територію держави.

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Попередження пов’язане з новими візовими та міграційними обмеженнями, які набули чинності 16 листопада. Вони поширюються на громадян Росії, які приїжджають до Шенгенської зони для короткострокової роботи, зокрема для участі в професійних спортивних змаганнях.

Особливість ситуації полягає в тому, що кілька російських лижників опинилися у Фінляндії ще до набуття обмеженнями чинності. Минулого тижня Савелій Коростельов, Дар’я Непряєва та Наталія Терентьєва (раніше Непряєва) виступили на змаганнях у Муоніо.

За інформацією виконавчого директора Фінської лижної асоціації, щонайменше троє російських спортсменів на той момент і далі перебували в країні. Російський лижник Сергій Волков, який також брав участь у стартах у Муоніо, уже вирушив до Норвегії.

Заступник начальника прикордонної служби Фінляндії Матті Піткяніїтті в коментарі Dagbladet наголосив, що нові вимоги стосуються й росіян, які в’їхали до країни до зміни правил.

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"Нові правила поширюються і на російських спортсменів, які вже в’їхали до Фінляндії. Мета поїздки більше не є чинною підставою для перебування у Фінляндії", – заявив представник прикордонної служби.

Він також пояснив, яких заходів уживатимуть прикордонники, виявивши таких спортсменів.

"Якщо ми зустрінемо їх, то повідомимо, що їхнє перебування на території Фінляндії більше не є прийнятним. Ми також ухвалимо офіційне рішення про те, що вони небажані й мають залишити країну", – повідомив Піткяніїтті.

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За його словами, рішення фінської влади буде внесено до візової інформаційної системи країн Шенгенської зони. Це може ускладнити отримання російськими спортсменами віз у майбутньому та створити перешкоди для участі в наступних етапах Кубка світу, зокрема в Давосі, який відбудеться 11–13 грудня.

Нові обмеження можуть торкнутися не лише лижників, а й російських спортсменів з інших видів спорту. Вони поширюються, зокрема, на атлетів, які виступають під нейтральним прапором, а також на громадян Росії, які мають шенгенські візи, видані іншими державами.

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Невизначеність зберігається і щодо участі росіян у відкритті нового сезону Кубка світу з лижних перегонів у Руці, яке заплановане на 27–29 листопада. Фінська лижна асоціація не уповноважена самостійно ухвалювати рішення про в’їзд спортсменів.

Виконавча директорка організації Марлена Валтасола пояснила, що допуск до змагань визначає Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS), тоді як питання віз і в’їзду належать до компетенції державних органів Фінляндії. Президентка асоціації Сирпа Коркатті також підтвердила, що під час проведення турнірів організація зобов’язана дотримуватися фінського законодавства та рішень влади.

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Сам Савелій Коростельов, якого Dagbladet запитало про місцеперебування та плани виступити в Руці, не став відповідати на ці запитання.

Обмеження Фінляндії спричинили реакцію в Росії. Представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала недопуск російських спортсменів спробою перешкодити поверненню російської збірної на міжнародні змагання та охарактеризувала дії західних країн як "банальну боягузливість".