Захисник "Порту" Франсішку Моура став автором одного з найнезвичайніших автоголів сезону. У матчі Кубка Португалії проти "Паредеша" 27-річний футболіст відправив м’яч у власні ворота, після чого не зміг стримати сліз і кілька разів попросив тренера замінити його.

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Епізод стався 20 листопада в матчі четвертого раунду Кубка Португалії. "Порту" приймав на стадіоні "Драгау" "Паредеш", який виступає у третьому за силою дивізіоні країни, і до 57-ї хвилини вів із рахунком 1:0 завдяки голу Секо Фофана.

Після атаки гостей воротар господарів Клаудіу Рамуш відбив удар Ерріка Сантани. М’яч відскочив до Мури, який перебував практично перед порожніми воротами. Захисник не відчував тиску з боку суперників, однак замість того, щоб вибити м’яч, відправив його у власні ворота. Рахунок став 1:1.

Одразу після помилки футболіст упав на газон, закрив обличчя руками й розплакався. Він показав тренерському штабу, що хоче залишити поле, і попросив заміну.

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Підтримати Моуру підійшли його одноклубники й навіть гравці "Паредеша". Голкіпер Рамуш простягнув захисникові свої рукавички, щоб той міг витерти сльози. Вболівальники на трибунах також почали аплодувати футболістові.

Головний тренер "Порту" Франческо Фарьолі не став одразу замінювати захисника. Моура продовжив гру, але на 70-й хвилині все ж поступився місцем Яну Беднареку. Покидаючи поле, він отримав оплески глядачів.

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Попри автогол, "Порту" уникнув вильоту з турніру. Основний і додатковий час завершилися внічию 1:1, а в серії пенальті господарі перемогли з рахунком 3:1. Головним героєм післяматчевого протистояння став Клаудіу Рамуш, який відбив три удари суперників.

Після матчу Фарьолі публічно підтримав свого футболіста. Тренер нагадав, що помилки є частиною футболу, і наголосив, що команда та вболівальники на боці Моури.

За кілька годин момент став вірусним у мережі, набравши майже 30 млн переглядів. У коментарях епізод уже встигли назвати "найнеймовірнішим автоголом".