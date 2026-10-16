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"У нас 150 мільйонів футболістів!" Ексгравець збірної РФ в угарі заявив, що чекає Росію після допуску до Євро та ЧС

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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"У нас 150 мільйонів футболістів!" Ексгравець збірної РФ в угарі заявив, що чекає Росію після допуску до Євро та ЧС
Мостовий оцінив перспективи Росії

Колишній футболіст збірної Росії Олександр Мостовой висловив упевненість у тому, що національна команда з РФ братиме участь у великих турнірах одразу після допуску до відбіркових раундів. Експівзахисник іспанської "Сельти" при цьому як аргумент навів чисельність населення країни-агресора.

Про це Мостовой з пафосом заявив в інтерв’ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ". Учасник двох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 1994 року, який називає себе Царем, зазначив, що росіяни ні в чому не поступаються збірним рівня Угорщини чи Північної Македонії.

''У нас 150 мільйонів футболістів!'' Ексгравець збірної РФ в угарі заявив, що чекає Росію після допуску до Євро та ЧС

Збірна Росії з футболу. Джерело: РФС

''У нас 150 мільйонів футболістів!'' Ексгравець збірної РФ в угарі заявив, що чекає Росію після допуску до Євро та ЧС

Українські вболівальники нагадали світові про сутність РФ. Джерело: УАФ

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"Якщо завтра нас повернуть, впевнений, що ми зможемо боротися за вихід на великі турніри. Адже зараз існують різні варіанти відбору, додаткові можливості. Чому ми маємо вважати себе слабшими за Угорщину, Македонію чи інші подібні збірні? Зрозуміло, що є топкоманди, які майже завжди проходять кваліфікацію. Але з усіма іншими можна грати. У нас величезна країна. Я завжди казав, що у нас 150 мільйонів футболістів! Тільки футболом повинні займатися футбольні люди. А у нас значна частина людей у футболі до нього не має стосунку. Звідси й багато проблем", – сказав Мостовой.

''У нас 150 мільйонів футболістів!'' Ексгравець збірної РФ в угарі заявив, що чекає Росію після допуску до Євро та ЧС

Олександр Мостовой. Джерело: "Матч ТВ"

''У нас 150 мільйонів футболістів!'' Ексгравець збірної РФ в угарі заявив, що чекає Росію після допуску до Євро та ЧС

Росія ізольована від світового футболу

Раніше почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков поскаржився на "відкритих ворогів" РФ у Європі та світі.

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна Росії в останньому товариському матчі зіграла внічию з другим складом команди Нігерії, виграючи 3:1.

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