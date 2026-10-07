''У мене починається''. Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 року"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 рокуІлюстративне фото, НПЗ, нафтопереробний завод.Колись найбільший у світі НПЗ хочуть повернути до роботи: глобальний дефіцит пального набирає обертівЗендея грубо порушила етикет під час зустрічі з першою леді Бріжит Макрон та викликала гнів французівЗендея грубо порушила етикет під час зустрічі з першою леді Бріжит Макрон та викликала гнів французівНе відповів на 85 повідомлень: голова Держфінмону Пронін ігнорує не лише парламентську ТСК, а й голову НКЦПФР СеменюкаНе відповів на 85 повідомлень: голова Держфінмону Пронін ігнорує не лише парламентську ТСК, а й голову НКЦПФР СеменюкаШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріУгорщина зняла вето з переговорів України про вступ до ЄС: що це означаєУгорщина зняла вето з переговорів України про вступ до ЄС: що це означаєМагучіх отримала особливий знак визнання в центрі Києва. Фото та відеоМагучіх отримала особливий знак визнання в центрі Києва. Фото та відеоЗ країною нарешті треба чесно говорити: Порошенко пояснив, як він бачить процес припинення війни та що для цього треба зробитиЗ країною нарешті треба чесно говорити: Порошенко пояснив, як він бачить процес припинення війни та що для цього треба зробитиПутін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. ВідеоПутін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. ВідеоМожуть зустріти когось особливого: найщасливіші знаки зодіаку у жовтніМожуть зустріти когось особливого: найщасливіші знаки зодіаку у жовтні

"У мене починається". Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 621
"У мене починається". Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри
Наша титулована легкоатлетка прокоментувала знакову подію в Києві

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх розповіла про повернення в Україну та найближчі плани у спорті. За словами легкоатлетки, відпочинок для неї добігає кінця, а вже з 15 жовтня розпочнеться підготовка до зимових змагань.

"Відпустка добігає кінця. З 15 жовтня у мене починається підготовка до зимових змагань, тому що цього року у нас відбудеться зимовий чемпіонат Європи в приміщенні, а потім чемпіонат світу в приміщенні. Тому у спорті все стабільно", – заявила Магучіх.

''У мене починається''. Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри

Ярослава Магучіх

Ярослава зізналася, що кожен приїзд додому дарує їй позитивні емоції та допомагає відновити сили.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 41,2 т.
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця
icon 41,2 т.
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 17,0 т.
Це кінець: "нова коханка Путіна" остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
icon 17,0 т.
Це кінець: "нова коханка Путіна" остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 5,7 т.
Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео
icon 5,7 т.
Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео

"У мене завжди лише позитивні емоції від України, тому що я дуже люблю повертатися додому. Це додає мені сил, заряджає мене енергією. Тому я дуже рада, незважаючи ні на що, бути вдома", – цитує 25-річну спортсменку Tribuna.com.

''У мене починається''. Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри

Ярослава Магучіх

За словами титулованої стрибунки, перебування в Україні також допомагає їй готуватися до нового сезону. Вона нагадала, що минулого року свідомо провела зимовий підготовчий період вдома, оскільки хотіла більше часу провести в Україні.

"Мені вже трохи набридло, я хотіла побути вдома. Я хотіла зарядитися цією енергією, і мені це вдалося. Тому зараз, як ніколи, я розумію, що рідна земля заряджає", – зазначила легкоатлетка.

''У мене починається''. Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри

Ярослава Магучіх

Зараз період відпочинку у Магучої добігає кінця. З 15 жовтня вона розпочне підготовку до зимового сезону.

Головними змаганнями цієї частини року для спортсменки стануть чемпіонат Європи в приміщенні та чемпіонат світу в приміщенні.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні Ярослава Магучіх стала володаркою іменної зірки в центрі української столиці. Урочиста церемонія відбулася 7 жовтня на "Площі зірок", де після тривалої перерви відновили відкриття пам’ятних знаків видатним українцям.

Схожі теми
Легка атлетикаУкраїнаКиївЯрослава МагучіхЯрослава Магучіх
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись