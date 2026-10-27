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У киян немає шансів: Маркевич висловився про матч "Шахтар" – "Динамо" в Кубку України

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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У киян немає шансів: Маркевич висловився про матч "Шахтар" – "Динамо" в Кубку України
Маркевич оцінив матч "Динамо" та "Шахтаря"

Легендарний футбольний тренер Мирон Маркевич назвав Кубок України єдиним шансом для київського "Динамо" здобути трофей у сезон 100-річчя клубу. Колишній наставник "Дніпра" та харківського "Металіста" напередодні гри "біло-синіх" із донецьким "Шахтарем" в 1/8 фіналу другого за значенням національного турніру наголосив, що столичний клуб не виграє "золото" чемпіонату.

Про це Маркевич заявив в інтерв’ю порталу Meta.ua. За словами досвідченого фахівця, напевно, вболівальники й експерти стануть свідками традиційного розвитку подій для протистоянь "Шахтаря" та "Динамо", коли донецька команда контролюватиме м’яч, а київська зробить ставку на контратаки.

У киян немає шансів: Маркевич висловився про матч ''Шахтар'' – ''Динамо'' в Кубку України

"Динамо" – чинний володар Кубку України. Джерело: ФК "Динамо" Київ

У киян немає шансів: Маркевич висловився про матч ''Шахтар'' – ''Динамо'' в Кубку України

Мирон Маркевич. Джерело: Кадр із відео

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Здається, сьогодні перемога їм не потрібна. Все, що треба знати про кубковий матч "Динамо" та "Шахтаря"
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Здається, сьогодні перемога їм не потрібна. Все, що треба знати про кубковий матч "Динамо" та "Шахтаря"

"Думаю, "Шахтар" домінуватиме, а кияни намагатимуться спіймати опонента на контратаках, оскільки у відкритому футболі шансів у киян не буде. Кому зараз перемога потрібніша? "Динамо". Я не бачу у киян шансів на чемпіонство в УПЛ. А ось Кубок України – це зовсім інша історія. Якщо "біло-сині" пройдуть "Шахтар", то ймовірність перемоги в цьому турнірі для них помітно зросте. Впевнений, що динамівці хочуть проявити себе після серйозної критики, яка обрушилася на команду після гри в Житомирі", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що гра 1/8 фіналу Кубка України відбудеться 27 жовтня і розпочнеться о 18:00. Раніше OBOZ.UA розповідав, де дивитися матч "Шахтар" – "Динамо".

У киян немає шансів: Маркевич висловився про матч ''Шахтар'' – ''Динамо'' в Кубку України

Гравці "Динамо" перед матчем. Джерело: ФК "Динамо" Київ

У киян немає шансів: Маркевич висловився про матч ''Шахтар'' – ''Динамо'' в Кубку України

Футболісти "Шахтаря" святкують перемогу. Джерело: ФК "Шахтар"

Напередодні очного поєдинку "Динамо" у першій грі під керівництвом Мацея Кендзерека перемогло "Кудрівку" в УПЛ, а "Шахтар" зіграв 0:0 із "Зорею".

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