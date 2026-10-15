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У Кремлі вперше прокоментували відмову Нідерландів пускати збірну Росії на ЧС, пригрозивши розбірками

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
У Кремлі вперше прокоментували відмову Нідерландів пускати збірну Росії на ЧС, пригрозивши розбірками
Песков відреагував на відмову Нідерландів пускати до країни російських гімнастів

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков безглуздо розкритикував владу Нідерландів, яка відмовилася видати візи лідерам російської збірної зі спортивної гімнастики для участі у чемпіонаті світу. При цьому він з максимальним пафосом звинуватив європейців в усуненні найсильніших конкурентів.

Про це Пєсков заявив під час брифінгу в Москві у коментарі пропагандистському інформаційному агентству ТАСС. Один із головних поплічників диктаторського режиму Володимира Путіна пригрозив Нідерландам розбірками в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

У Кремлі вперше прокоментували відмову Нідерландів пускати збірну Росії на ЧС, пригрозивши розбірками

Українські вболівальники нагадали світові про сутність РФ. Джерело: УАФ

У Кремлі вперше прокоментували відмову Нідерландів пускати збірну Росії на ЧС, пригрозивши розбірками

Мельникова не пустили на ЧС. Джерело: ФГР

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"Тут очевидні спроби певних країн впливати на результат змагань, навмисно виключивши з них найсильніших. Російська сторона продовжуватиме свої контакти з міжнародними спортивними федераціями, з МОК, з іншими міжнародними спортивними органами, щоб відстоювати інтереси наших спортсменів. Наші гімнастки, яким не надали візи, власне, найсильніші у світі, вони їхали туди за першість. Це добре відомо", – сказав Пєсков.

У Кремлі вперше прокоментували відмову Нідерландів пускати збірну Росії на ЧС, пригрозивши розбірками

Дмитро Пєсков. Джерело: Російські ЗМІ

Напередодні олімпійська чемпіонка Ангеліна Мельникова підтвердила, що не отримала візу для участі в чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Нідерландах, назвавши це нелюдським ставленням.

До цього інша золота медалістка ОІ Світлана Журова заявила, що Європа завдає шкоди самій собі, відмовляючи у допуску російським спортсменам.

У Кремлі вперше прокоментували відмову Нідерландів пускати збірну Росії на ЧС, пригрозивши розбірками

Шойгу та Мельникова. Джерело: РІА "Новости"

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Микола Валуєв звинуватив Європу у підготовці війни проти Росії.

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