Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков безглуздо розкритикував владу Нідерландів, яка відмовилася видати візи лідерам російської збірної зі спортивної гімнастики для участі у чемпіонаті світу. При цьому він з максимальним пафосом звинуватив європейців в усуненні найсильніших конкурентів.

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Про це Пєсков заявив під час брифінгу в Москві у коментарі пропагандистському інформаційному агентству ТАСС. Один із головних поплічників диктаторського режиму Володимира Путіна пригрозив Нідерландам розбірками в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

"Тут очевидні спроби певних країн впливати на результат змагань, навмисно виключивши з них найсильніших. Російська сторона продовжуватиме свої контакти з міжнародними спортивними федераціями, з МОК, з іншими міжнародними спортивними органами, щоб відстоювати інтереси наших спортсменів. Наші гімнастки, яким не надали візи, власне, найсильніші у світі, вони їхали туди за першість. Це добре відомо", – сказав Пєсков.

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Напередодні олімпійська чемпіонка Ангеліна Мельникова підтвердила, що не отримала візу для участі в чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Нідерландах, назвавши це нелюдським ставленням.

До цього інша золота медалістка ОІ Світлана Журова заявила, що Європа завдає шкоди самій собі, відмовляючи у допуску російським спортсменам.

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