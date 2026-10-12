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У Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанні

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 9,9 т.
У Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанні
Валієва не зможе виступати на міжнародній арені

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков максимально пафосно прокоментував відсторонення фігуристки Каміли Валієвої від міжнародних турнірів. Спортсменка, яка відбула чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу, була позбавлена так званого нейтрального статусу.

У коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости" Пєсков поскаржився на труднощі, з якими зіткнулася Валієва. Один із головних поплічників диктаторського режиму Володимира Путіна не упустив безглузду нагоду захопитися допінгісткою.

У Кремлі вперше прокоментували ситуацію з ''новою коханкою Путіна'' у фігурному катанні

Путін і Валієва. Джерело: Кадр із трансляції

У Кремлі вперше прокоментували ситуацію з ''новою коханкою Путіна'' у фігурному катанні

Валієва була викрита у вживанні допінгу

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"Вона дуже сильна дівчина, дуже сильна спортсменка. Вона пройшла через великі труднощі, пройшла з честю, з гідністю. І я впевнений, що вона й це теж подолає", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус.

У Кремлі вперше прокоментували ситуацію з ''новою коханкою Путіна'' у фігурному катанні

Дмитро Пєсков. Джерело: ТАСС

Однак вже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів. Росіянка мала намір оскаржити це рішення, але зрештою відмовилася звертатися до CAS.

У лютому 2024 року Валієва з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

У Кремлі вперше прокоментували ситуацію з ''новою коханкою Путіна'' у фігурному катанні

Путін і Валієва в Кремлі

У Кремлі вперше прокоментували ситуацію з ''новою коханкою Путіна'' у фігурному катанні

Каміла Валієва. Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі.

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