Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловив пафосну думку про те, що рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) не допускати збірну Росії до молодіжного чемпіонату світу-2027 не буде повторено в інших видах спорту. За його словами, країна-агресорка має співпрацювати з іншими асоціаціями, щоб повернути атлетів на змагання.

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Про це Пєсков заявив у коментарі пропагандистському інформаційному агентству ТАСС. Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна, вперше відреагувавши на скандал у світовому хокеї, додав, що не бачить нових ризиків для спортсменів із РФ, попри ігнорування IIHF постанови Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

"Чи може рішення IIHF стати прецедентом і ускладнити повернення росіян і в інших видах спорту? Ні. Усюди, у всіх федераціях ситуація різна. Потрібно продовжувати працювати з усіма", – сказав Пєсков.

30 жовтня CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про відсторонення російських збірних від міжнародних змагань і постановив повернути їх до турнірів. Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

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Крім того, європейські федерації оголосили масовий протест проти допуску РФ, пригрозивши бойкотувати матчі з нею. Своєю чергою Канада не видала російським хокеїстам візи для в'їзду до країни, де й відбудеться молодіжний ЧС.

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