Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) змінила розклад змагань 2027 року після заяв канадської влади про недопуск російських і білоруських спортсменів до країни. У результаті Канада позбулася двох етапів міжнародних турнірів: один перенесли до Мексики, а другий виключили з календаря до визначення нового місця проведення.

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Відповідне рішення World Aquatics оголосила після консультацій із зацікавленими сторонами. Приводом стали заяви уряду Канади, з яких випливало, що російські та білоруські спортсмени не зможуть в’їхати до країни для участі в запланованих змаганнях, якщо не виступатимуть у нейтральному статусі та на умовах, установлених канадською стороною.

Першою зміною стало перенесення першого етапу Кубка світу зі стрибків у воду 2027 року. Турнір, який мав відбутися в Канаді з 25 по 28 лютого, пройде в Мексиці в ті самі дати.

Крім того, організатори виключили з календаря четвертий етап Кубка світу з артистичного плавання. Змагання було заплановано на 29 квітня – 1 травня 2027 року, однак тепер World Aquatics шукатиме для них нову країну-господарку.

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У федерації заявили, що виступають за доступність міжнародних змагань для спортсменів усіх країн і проти політичного втручання у спорт.

Як повідомляв OBOZ.UA, 4 листопада російські спортсмени отримали можливість повернутися на міжнародну арену у водних командних дисциплінах: йдеться про нейтральну участь за суворих умов. Це перший випадок допуску Росії до світових змагань у командних видах спорту після початку повномасштабної війни.

Головні історії дня

Рішення World Aquatics стало можливим після зміни позиції Міжнародного олімпійського комітету. У липні 2026 року МОК повідомив, що його попередні рекомендації міжнародним федераціям щодо участі російських спортсменів більше не застосовуються.

Водночас Північноєвропейські федерації плавання (Естонія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Литва, Латвія, Ісландія та Фарерські острови) відмовилися підтримати рішення про повернення російських і білоруських спортсменів із національною символікою.

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Раніше World Aquatics заборонила федерації РФ з водних видів спорту публікувати результати ЧС, який проходив з 11 липня по 3 серпня. Це викликало напад люті у колишнього хокеїста й депутата Державної думи В’ячеслава Фетісова.