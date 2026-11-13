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У Держдумі зажадали від Канади "радіти, що до вас приїдуть росіяни"

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
276
У Держдумі зажадали від Канади "радіти, що до вас приїдуть росіяни"
Свищев висловився про рішення влади Канади не допускати збірну Росії на МЧС-2027. Джерело: Ілюстрацію згенеровано ШІ

Заступник голови комітету Держдуми РФ з питань спорту Дмитро Свищев розкритикував рішення Канади не допускати російських хокеїстів на молодіжний чемпіонат світу 2027 року. Російський депутат заявив, що канадська влада мала вітати участь збірної Росії в турнірі, а не перешкоджати приїзду спортсменів.

"Треба радіти, що до вас приїдуть росіяни, показуватимуть красивий хокей, створюватимуть конкуренцію, продаватимуться квитки. Але ні, втручаються всілякі політики, починають критикувати участь наших спортсменів. У результаті зараз скандал за скандалом", – заявив Свищев у коментарі РИА Новости.

У Держдумі зажадали від Канади ''радіти, що до вас приїдуть росіяни''

Дмитро Свищев. Джерело: РИА Новости

Він також назвав ситуацію з недопуском російських хокеїстів "маразмом". За словами депутата, особливо дивним виглядає намір канадської сторони не допустити до змагань навіть тих росіян, які вже мають чинні візи.

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Свищев вважає, що Міжнародній федерації хокею (IIHF) слід розглянути можливість перенесення молодіжного чемпіонату світу до іншої країни. Він припустив, що змагання можна провести пізніше, щоб організатори встигли підготувати новий майданчик.

"Якщо вони не хочуть приймати наших спортсменів, нехай відмовляться від чемпіонату. Думаю, його можна перенести на пізніший термін або взагалі скасувати, як дехто пропонує", – сказав представник Держдуми.

У Держдумі зажадали від Канади ''радіти, що до вас приїдуть росіяни''

Дмитро Свищев. Джерело: ТАСС

У коментарях користувачі висміяли такі слова свого чиновника. Деякі нагадали, що Росія сама опинилася в ситуації, коли багато хокейних збірних відмовляються грати з нею.

"Які це країни, що із задоволенням приймуть турнір? Білорусь, Казахстан… Словаччина?" – поцікавився один із коментаторів.

У Держдумі зажадали від Канади ''радіти, що до вас приїдуть росіяни''

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Інші звернули увагу на суперечність у заявах про привабливість російського хокею. Один із користувачів нагадав, що 46 росіян уже виступають у канадських хокейних лігах, тож канадські вболівальники можуть регулярно спостерігати за їхньою грою.

У Держдумі зажадали від Канади ''радіти, що до вас приїдуть росіяни''

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Знайшлися й ті, хто висміяв міркування про комерційні втрати Канади через відсутність російської збірної. Зокрема, користувачі засумнівалися, що організатори отримають обіцяні додаткові доходи від квитків і спонсорів, якщо багато збірних не захочуть брати участь у турнірі.

У Держдумі зажадали від Канади ''радіти, що до вас приїдуть росіяни''

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

У Держдумі зажадали від Канади ''радіти, що до вас приїдуть росіяни''

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Частина коментаторів також розкритикувала російську спортивну політику, заявивши, що замість вимог допустити збірну до міжнародних змагань владі варто було б приділяти більше уваги розвитку хокею всередині країни.

У Держдумі зажадали від Канади ''радіти, що до вас приїдуть росіяни''

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Раніше уряд Канади повідомив IIHF, що не видаватиме віз російським хокеїстам для участі в молодіжному чемпіонаті світу. Крім того, спортсмени, які вже мають канадські візи, також не зможуть виступити на змаганнях, зокрема в нейтральному статусі.

У відповідь Федерація хокею Росії зажадала від міжнародної федерації забезпечити участь молодіжної збірної в турнірі або перенести чемпіонат до іншої країни.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Свищев безглуздо звинуватив українців у тому, що вони перешкоджають поверненню спортсменів із РФ до міжнародних змагань. Парламентар поскаржився на нібито неприпустимі дії наших функціонерів.

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