Голова Федерації лижного спорту та сноубордингу Росії (ФЛССР) Дмитро Свищев безглуздо звинуватив українців у тому, що вони перешкоджають поверненню спортсменів із РФ до міжнародних змагань. Депутат Державної думи поскаржився на нібито неприпустимі дії наших функціонерів.

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Про це Свищев заявив в інтерв’ю пропагандистському порталу Чемпіонат.com. Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна додав, що українські федерації надають неспростовні докази невідповідності багатьох російських атлетів так званому нейтральному статусу.

"Наші найближчі сусіди українці раніше просто надсилали на спільну пошту Міжнародної федерації FIS інформацію про росіян – фото, вподобайки, дописи, навіть військові зведення, а тепер завалюють даними кожного члена ради FIS, кожну федерацію. Намагаються психологічно впливати на людей, відповідальних за ухвалення рішень. Це неприпустимо. Зараз статус отримали вже близько 70 наших лижників і понад 200 спортсменів у всіх наших видах, але, на жаль, не всі лідери", – сказав Свищев.

Водночас він забув нагадати, що головна зірка російських лиж Олександр Болшунов брав участь у Z-концерті на підтримку війни в Україні. А олімпійська чемпіонка Вероніка Степанова є справжнім рупором путінського режиму, висловлюючи агресивні випади на адресу інших країн.

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Як повідомляв OBOZ.UA, олімпійський чемпіон Дмитро Васильєв висловив безглузду думку про те, що Олександр Большунов на Z-концерті на підтримку війни в Україні "відстоював свої права".

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