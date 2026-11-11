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У Держдумі влаштували істерику та звинуватили українців у незаконних діях проти росіян у світовому спорті

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
594
У Держдумі влаштували істерику та звинуватили українців у незаконних діях проти росіян у світовому спорті
Свищев висловився про ситуацію у спорті

Голова Федерації лижного спорту та сноубордингу Росії (ФЛССР) Дмитро Свищев безглуздо звинуватив українців у тому, що вони перешкоджають поверненню спортсменів із РФ до міжнародних змагань. Депутат Державної думи поскаржився на нібито неприпустимі дії наших функціонерів.

Про це Свищев заявив в інтерв’ю пропагандистському порталу Чемпіонат.com. Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна додав, що українські федерації надають неспростовні докази невідповідності багатьох російських атлетів так званому нейтральному статусу.

У Держдумі влаштували істерику та звинуватили українців у незаконних діях проти росіян у світовому спорті

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

У Держдумі влаштували істерику та звинуватили українців у незаконних діях проти росіян у світовому спорті

Вероніка Степанова. Джерело: Telegram-канал Вероніки Степанової

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"Наші найближчі сусіди українці раніше просто надсилали на спільну пошту Міжнародної федерації FIS інформацію про росіян – фото, вподобайки, дописи, навіть військові зведення, а тепер завалюють даними кожного члена ради FIS, кожну федерацію. Намагаються психологічно впливати на людей, відповідальних за ухвалення рішень. Це неприпустимо. Зараз статус отримали вже близько 70 наших лижників і понад 200 спортсменів у всіх наших видах, але, на жаль, не всі лідери", – сказав Свищев.

Водночас він забув нагадати, що головна зірка російських лиж Олександр Болшунов брав участь у Z-концерті на підтримку війни в Україні. А олімпійська чемпіонка Вероніка Степанова є справжнім рупором путінського режиму, висловлюючи агресивні випади на адресу інших країн.

У Держдумі влаштували істерику та звинуватили українців у незаконних діях проти росіян у світовому спорті

Дмитро Свищев. Джерело: ТАСС

У Держдумі влаштували істерику та звинуватили українців у незаконних діях проти росіян у світовому спорті

Російський лижник Большунов (ліворуч) на Z-концерті. Джерело: РІА "Новости"

Як повідомляв OBOZ.UA, олімпійський чемпіон Дмитро Васильєв висловив безглузду думку про те, що Олександр Большунов на Z-концерті на підтримку війни в Україні "відстоював свої права".

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