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"Творять неподобство. Рішення держави": у Путіна оголосили війну Європі

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
2,5 т.
"Творять неподобство. Рішення держави": у Путіна оголосили війну Європі
Дегтярьов безглуздо розкритикував європейців

Міністр спорту Росії Михайло Дегтярев, який порушує олімпійську хартію, одночасно очолюючи національний комітет (ОКР), звинуватив європейців в агресії проти атлетів із РФ. Чиновник зажадав позбавляти західні країни права на проведення змагань за відмови видавати візи.

Про це Дегтярев заявив в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству ТАСС. Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна продемонстрував традиційні для росіян войовничість і неадекватність, повторивши кремлівські наративи про ворогів довкола.

''Творять неподобство. Рішення держави'': у Путіна оголосили війну Європі

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

"На літній Універсіаді 2025 року наші спортсмени здобули 16 медалей. Хочу відзначити підступну позицію Німеччини, яка штучно обмежила кількість російських молодих атлетів: замість 200 ми отримали трохи більше ніж 40. Це було оголошено як рішення держави. За такі рішення європейці мають заплатити, це неминучий процес. Ми маємо об’єднуватися, цим країнам не можна довіряти проведення спортивних змагань. Це просто неподобство, що сьогодні творять європейці", – сказав Дегтярев.

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''Творять неподобство. Рішення держави'': у Путіна оголосили війну Європі

Путін і Дегтярьов. Джерело: kremlin.ru

''Творять неподобство. Рішення держави'': у Путіна оголосили війну Європі

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "КоммерсантЪ"

Раніше Національний олімпійський комітет України розпочав судовий розгляд проти МОК у Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS), вимагаючи скасувати тимчасове поновлення членства РФ.

''Творять неподобство. Рішення держави'': у Путіна оголосили війну Європі

Михайло Дегтярьов. Джерело: РБК

Зазначимо, що МОК ухвалив відповідне рішення після того, як ОКР нібито відмовився вести свою діяльність на окупованих територіях України. Одразу після цього керівництво ОКР публічно заявило, що й надалі розглядатиме захоплені регіони як частину російського спортивного простору.

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