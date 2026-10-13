"Тварюки": одразу двоє футболістів "Динамо" постраждали від російської атаки. Фото
Футболісти київського "Динамо" Олександр Піхальонок та Олександр Тимчик постраждали внаслідок російських ударів по столиці України ввечері 12 жовтня. Обидва гравці мешкають неподалік один від одного в Дарницькому районі міста, де напередодні у двір 25-поверхового будинку влучив дрон-камікадзе окупаційної армії.
Про це на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram повідомили дружини спортсменів – Карина Тимчик та Ольга Піхальонок. Сім’ї футболістів ще вдень святкували хрестини доньки Тимчиків Мії, а вже ввечері зіткнулися з наслідками ворожої атаки.
У квартирах динамівців були вибиті вікна та двері. "Наш ЖК. Повний п***ць! Друзі, з нами все гаразд. Нас не було вдома в цей час", – написала Ольга.
У свою чергу Карина була ще лаконічнішою та категоричнішою щодо агресорів. "Кляті тварюки", – підписала вона відео з наслідками нападу.
Зазначимо, що внаслідок цієї атаки загинули дві жінки – 59 та 39 років. Ще 11 осіб отримали поранення.
Як повідомляв OBOZ.UA, в ніч на 12 жовтня російські війська запустили по нашій країні одну ракету та 121 безпілотник. Сили ППО нейтралізували 89 цілей.
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