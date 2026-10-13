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"Тварюки": одразу двоє футболістів "Динамо" постраждали від російської атаки. Фото

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 1,7 т.
"Тварюки": одразу двоє футболістів "Динамо" постраждали від російської атаки. Фото
Гравці "Динамо" постраждали від удару росіян

Футболісти київського "Динамо" Олександр Піхальонок та Олександр Тимчик постраждали внаслідок російських ударів по столиці України ввечері 12 жовтня. Обидва гравці мешкають неподалік один від одного в Дарницькому районі міста, де напередодні у двір 25-поверхового будинку влучив дрон-камікадзе окупаційної армії.

Про це на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram повідомили дружини спортсменів – Карина Тимчик та Ольга Піхальонок. Сім’ї футболістів ще вдень святкували хрестини доньки Тимчиків Мії, а вже ввечері зіткнулися з наслідками ворожої атаки.

''Тварюки'': одразу двоє футболістів ''Динамо'' постраждали від російської атаки. Фото

Квартира Тимчиків після удару РФ. Джерело: Instagram Карини Тимчик

''Тварюки'': одразу двоє футболістів ''Динамо'' постраждали від російської атаки. Фото

Місце падіння дрона в Києві. Джерело: Instagram Ольги Піхальонок

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''Тварюки'': одразу двоє футболістів ''Динамо'' постраждали від російської атаки. Фото

Удар ворога по столиці. Джерело: прес-служба Національної поліції

У квартирах динамівців були вибиті вікна та двері. "Наш ЖК. Повний п***ць! Друзі, з нами все гаразд. Нас не було вдома в цей час", – написала Ольга.

У свою чергу Карина була ще лаконічнішою та категоричнішою щодо агресорів. "Кляті тварюки", – підписала вона відео з наслідками нападу.

''Тварюки'': одразу двоє футболістів ''Динамо'' постраждали від російської атаки. Фото

Сім'я Тимчиків. Джерело: Instagram Карини Тимчик

''Тварюки'': одразу двоє футболістів ''Динамо'' постраждали від російської атаки. Фото

Піхальонок із родиною. Джерело: Instagram Ольги Піхальонок

''Тварюки'': одразу двоє футболістів ''Динамо'' постраждали від російської атаки. Фото

Наслідки удару РФ по Києву. Джерело: Instagram Карини Тимчик

Зазначимо, що внаслідок цієї атаки загинули дві жінки – 59 та 39 років. Ще 11 осіб отримали поранення.

''Тварюки'': одразу двоє футболістів ''Динамо'' постраждали від російської атаки. Фото

Ольга Піхальонок показала наслідки російського удару. Джерело: Instagram Ольги Піхальонок

Як повідомляв OBOZ.UA, в ніч на 12 жовтня російські війська запустили по нашій країні одну ракету та 121 безпілотник. Сили ППО нейтралізували 89 цілей.

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