''Цей момент настав...'' Харлан зробила заяву про кар’єру

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюПошкоджено полотно і арку: перші супутникові фото і відео наслідків атаки на Кримський містПошкоджено полотно і арку: перші супутникові фото і відео наслідків атаки на Кримський містБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВідключення світла в Україні. ІлюстраціяСитуація зі світлом погіршилася: екстрені відключення ширяться областями України"У місті неможливо вийти на вулицю. Ми поїдемо": дружина легендарного футболіста розповіла про труднощі в Італії"У місті неможливо вийти на вулицю. Ми поїдемо": дружина легендарного футболіста розповіла про труднощі в Італії"З любов'ю, майбутня свекруха": Шерон Стоун публічно звернулася до невістки-українки"З любов'ю, майбутня свекруха": Шерон Стоун публічно звернулася до невістки-українки"Він хоче, щоб війна завершилась": Трамп заявив, що Путін відступає щодо України. Відео"Він хоче, щоб війна завершилась": Трамп заявив, що Путін відступає щодо України. ВідеоЕнергетики ДТЕК за тиждень відновили електропостачання для понад 1,1 млн родин у чотирьох областяхЕнергетики ДТЕК за тиждень відновили електропостачання для понад 1,1 млн родин у чотирьох областях"Потрібно більше імпульсу": Зеленський озвучив очікування від наступної зустрічі у форматі "Рамштайн""Потрібно більше імпульсу": Зеленський озвучив очікування від наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"Київ долає жахливі виклики війни: Кличко зустрівся у столиці з делегацією Американської ради із зовнішньої політикиКиїв долає жахливі виклики війни: Кличко зустрівся у столиці з делегацією Американської ради із зовнішньої політики
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Цей момент настав..." Харлан зробила заяву про кар’єру

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
486
Ольга Харлан
Ольга Харлан повертається у фехтування

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан оголосила, що відновлює кар’єру після дворічної перерви, пов’язаної з народженням доньки. 36-річна шаблістка додала, що повернеться на доріжку вже за кілька тижнів у французькому Орлеані, де відбудеться етап Гран-прі.

Про це Харлан написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Найтитулованіша українська спортсменка в історії Олімпійських ігор зізналася, що не очікує на легкий шлях, однак із нетерпінням чекає на перші за два роки міжнародні змагання.

''Цей момент настав...'' Харлан зробила заяву про кар’єру

Українські шаблістки виграли Олімпіаду-2024. Джерело: НОК України

''Цей момент настав...'' Харлан зробила заяву про кар’єру

Харлан оголосила про повернення у спорт. Джерело: Facebook Ольги Харлан

Читайте також
Олена ПавловаОлена Павлова
6,2 т.
"Помер, щоб виграти гру". Українець став найкращим тренером в історії, не дивлячись на нападки керівництва СРСР, і пішов з життя у роздягальні
6,2 т.
"Помер, щоб виграти гру". Українець став найкращим тренером в історії, не дивлячись на нападки керівництва СРСР, і пішов з життя у роздягальні
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
5,8 т.
Стало відомо, скільки Світоліна заробила на Підсумковому турнірі, де стала віцечемпіонкою
5,8 т.
Стало відомо, скільки Світоліна заробила на Підсумковому турнірі, де стала віцечемпіонкою
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
5,9 т.
Ярмоленко отримав нову роль у "Динамо"
5,9 т.
Ярмоленко отримав нову роль у "Динамо"

"Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях. Це була велика перерва. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: "I’ll be back!" Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі. І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало? Побачимося в Орлеані!" – заявила Харлан у своєму зверненні.

''Цей момент настав...'' Харлан зробила заяву про кар’єру

Ольга Харлан. Джерело: Facebook Ольги Харлан

''Цей момент настав...'' Харлан зробила заяву про кар’єру

Ольга Харлан і Луїджі Самеле. Джерело: Instagram Луїджі Самеле

Зазначимо, що саме на змаганнях в Орлеані українка виходила на поміст востаннє. Тоді вона програла в другому колі, посівши 17-те місце. Після цього Харлан узяла паузу в кар’єрі через вагітність. 14 червня цього року в Ольги та її бойфренда Луїджі Самеле народилася донька.

''Цей момент настав...'' Харлан зробила заяву про кар’єру

Ольга Харлан на Олімпіаді-2024. Джерело: Віталій Клюєв

Як повідомляв OBOZ.UA, жіноча збірна України з фехтування на шпагах стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу, перемігши команду Росії.

Схожі теми
ФехтуванняОльга ХарланОльга Харлан
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!