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"Це викличе роздратування": чемпіонка ОІ з РФ заявила, що Європа шкодить сама собі недопуском росіян до турнірів

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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"Це викличе роздратування": чемпіонка ОІ з РФ заявила, що Європа шкодить сама собі недопуском росіян до турнірів
Журова розкритикувала ЄС

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова висловила безглузду думку про те, що європейці шкодять самим собі, коли не пускають до своїх країн російських спортсменів. Депутатка Державної думи обурилася тим, що в ЄС хочуть ввести санкції проти атлетів з РФ.

Про це Журова заявила в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству ТАСС. Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіпа поскаржилася на те, що багато країн відмовляються виконувати рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян.

''Це викличе роздратування'': чемпіонка ОІ з РФ заявила, що Європа шкодить сама собі недопуском росіян до турнірів

Росія ізольована від світового спорту.

Україна перебуває на першому етапі вступу до ЄС

Європейський Союз. Джерело: Pixabay

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"Це очікувано. Але це скоріше емоційна реакція після того, як деякі міжнародні федерації повідомили про заплановане перенесення змагань з Європи. Такими потенційними діями Європа завдасть шкоди лише собі. Не буде міжнародних змагань, не буде інвестицій, розвиток деяких видів спорту сповільниться. Так, ця ситуація все ще може завдавати шкоди нашим спортсменам. Але у міжнародних федерацій та Міжнародного олімпійського комітету, як і в усього спортивного світу, це викличе роздратування", – сказала Журова.

''Це викличе роздратування'': чемпіонка ОІ з РФ заявила, що Європа шкодить сама собі недопуском росіян до турнірів

Українські вболівальники нагадали світові про сутність РФ. Джерело: УАФ

''Це викличе роздратування'': чемпіонка ОІ з РФ заявила, що Європа шкодить сама собі недопуском росіян до турнірів

Світлана Журова. Джерело: РІА "Новости"

Напередодні ця росіянка звинуватила Нідерланди в страху перед Росією через відмову видавати візи гімнастам національної збірної для участі в ЧС.

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Микола Валуєв звинуватив Європу у підготовці війни проти Росії.

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