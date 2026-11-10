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"Це цирк". Журналіст жорстко розкритикував суддівство в УПЛ і показав кадри з футболістом "Шахтаря"

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
921
"Це цирк". Журналіст жорстко розкритикував суддівство в УПЛ і показав кадри з футболістом "Шахтаря"
Михайло Співаковський обурений поведінкою гравців, окремо розібравши два епізоди за участю Олега Очеретька

Журналіст Михайло Співаковський різко розкритикував суддівство в чемпіонаті України. В авторській програмі "ТаТоТаке" він звернув увагу на часті симуляції футболістів і розібрав два ігрові епізоди за участю захисника "Шахтаря" Олега Очеретька.

''Це цирк''. Журналіст жорстко розкритикував суддівство в УПЛ і показав кадри з футболістом ''Шахтаря''

Олег Очеретько. Джерело: ФК Шахтар

За словами Співаковського, поведінка гравців у деяких ситуаціях дедалі частіше нагадує спроби обдурити арбітрів, щоб домогтися перегляду VAR і вилучення суперника. Журналіст заявив, що подібні дії стають поширеною практикою в УПЛ.

"Це не футбол. Це флешмоб імітаторів, конкурс злих жартів – у кого жарт буде злішим. Це шоу Бенні Гілла, це середньовічна комедія дель арте", – сказав Співаковський.

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Окремо журналіст зупинився на двох епізодах за участю Очеретька. У першому з них, що стався в першому таймі, захисник "Шахтаря" вступив у єдиноборство з Алімом Тіаре. За оцінкою Співаковського, Очеретько сам ударив суперника рукою в груди, після чого схопився за обличчя й упав на газон.

''Це цирк''. Журналіст жорстко розкритикував суддівство в УПЛ і показав кадри з футболістом ''Шахтаря''

Очеретько вдарив суперника в груди. Джерело: Кадр із відео

У другому випадку, вже після перерви, футболіст "Шахтаря" зіткнувся з Миколою Шапаренком. Співаковський вважає, що півзахисник "Динамо" бачив Очеретька, який наближався, і навмисно заблокував його рух. При цьому першою реакцією захисника "гірників" знову став рух рукою до обличчя.

''Це цирк''. Журналіст жорстко розкритикував суддівство в УПЛ і показав кадри з футболістом ''Шахтаря''

Очеретько повалився на газон. Джерело: Кадр із відео

Журналіст звернув увагу на повторюваність подібних дій і закликав арбітрів суворіше карати футболістів за симуляції. На його думку, гравці мають отримувати жовті картки за спроби ввести суддів в оману.

''Це цирк''. Журналіст жорстко розкритикував суддівство в УПЛ і показав кадри з футболістом ''Шахтаря''

Симуляція Очеретька. Джерело: Кадр із відео

Спиваковський також запропонував використовувати відеоповтори в подібних ситуаціях. Він зазначив, що VAR не може втручатися в епізоди винятково для перевірки можливої жовтої картки, однак арбітр може звернутися до відеопомічників за підозри в агресивних діях, які потенційно заслуговують на вилучення.

"Поки наші арбітри не каратимуть футболістів картками за симуляції, весь цей цирк, абсолютно вульгарне шапіто, триватиме в кожному матчі", – заявив журналіст.

''Це цирк''. Журналіст жорстко розкритикував суддівство в УПЛ і показав кадри з футболістом ''Шахтаря''

Михайло Співаковський. Джерело: Кадр із відео

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