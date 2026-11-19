Кремлівський диктатор Володимир Путін поскаржився на те, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) відмовилася допускати збірну Росії до молодіжного ЧС попри постанову Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS). Воєнний злочинець, на арешт якого видано ордер Міжнародного кримінального суду, назвав ситуацію "грубим порушенням".

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Про це Путін заявив у коментарі російським пропагандистам після саміту в Китаї. Ватажок російської терористичної держави, який не визнає міжнародного права, раптом заговорив, що щодо Росії воно має діяти й виконуватися.

"Що стосується невиконання рішень міжнародного спортивного суду – це ще гірше, це означає просто зневагу до норм права, у цьому випадку – норм міжнародного спортивного права. Це грубе порушення Олімпійської хартії та кроки в напрямку знищення олімпізму загалом. Спорт, як і мистецтво, має об’єднувати людей, але хтось, мабуть, не хоче цього об’єднання, а хоче наростання тривожної, конфліктної ситуації", – сказав Путін.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відреагував на рішення IIHF не допускати РФ до молодіжного ЧС. Це сталося після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про усунення російських збірних від міжнародних змагань і постановив повернути їх до турнірів.

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Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

Крім того, європейські федерації оголосили масовий протест проти допуску РФ, пригрозивши бойкотувати матчі з нею. Своєю чергою Канада не видала російським хокеїстам візи для в’їзду до країни, де й відбудеться молодіжний ЧС.

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