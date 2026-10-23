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"Це просто смішно": легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим "конкурсом клоунів"

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
594
"Це просто смішно": легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим "конкурсом клоунів"
Баббель висловився про "Золотий м’яч"

Чемпіон Європи 1996 року у складі збірної Німеччини Маркус Баббель висміяв нагороду найкращому футболісту світу "Золотий м’яч" напередодні церемонії в Лондоні. Колишній гравець мюнхенської "Баварії" та англійського "Ліверпуля" назвав вручення призу конкурсом клоунів і закликав його скасувати.

Про це Баббель заявив в інтерв’ю виданню BILD. За словами дворазового володаря Кубка УЄФА та фіналіста Ліги чемпіонів, особливо його розважає реакція деяких гравців і команд, коли вони залишаються без нагород, адже на тлі суб’єктивного голосування це має вкрай безглуздий вигляд.

''Це просто смішно'': легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим ''конкурсом клоунів''

Маркус Баббель

''Це просто смішно'': легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим ''конкурсом клоунів''

Андрій Шевченко із "Золотим м’ячем". Джерело: ФК "Динамо" Київ

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"Золотий м’яч" – це найбільший конкурс клоунів у світі. Я щоразу сміюся до сліз, дивлячись на те, як люди, а часто й цілі клуби, ображаються, якщо їхніх гравців не обирають. На мою думку, це просто смішно. Чесно кажучи, я взагалі принципово скасував би подібні індивідуальні номінації в таких командних видах спорту, як футбол", – сказав Баббель.

Зазначимо, що у 2004 році володарем "Золотого м’яча" став легендарний українець Андрій Шевченко. До нього наші співвітчизники вигравали приз двічі – у 1975-му це зробив Олег Блохін, а у 1986-му – Ігор Бєланов.

''Це просто смішно'': легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим ''конкурсом клоунів''

Блохін, Бєланов і Шевченко. Джерело: instagram.com/adidasukraine

''Це просто смішно'': легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим ''конкурсом клоунів''

Дембеле із "Золотим м’ячем".

Церемонія вручення нагороди цього року відбудеться в понеділок, 26 жовтня. Головними претендентами на нагороду вважаються форвард збірної Англії Гарі Кейн, легендарний Ліонель Мессі, а також чинний чемпіон світу Ламін Ямаль з Іспанії. Чинним володарем "Золотого м’яча" є француз Усман Дембеле.

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