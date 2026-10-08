''Це неможливо'': Магучіх зізналася, чому вирішила повернутися до України заради тренувань

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх зізналася, що з минулого року вирішила частіше тренуватися в Україні, оскільки їй стало психологічно складно готуватися до змагань за кордоном. Світова рекордсменка у стрибках у висоту зазначила, що вдома почувається набагато спокійніше, незважаючи на постійні обстріли з боку Росії.

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Про це Магучих заявила в інтерв’ю виданню NV.ua. 25-річна легкоатлетка з Дніпра підкреслила, що рішення проводити тренування в Україні вона ухвалила спільно зі своєю наставницею Тетяною Степановою, і це лише позитивно вплинуло на результати.

"Більшу частину підготовки у 2023 та 2024 роках я провела за кордоном. Щоб показувати результати рівня Олімпійських ігор, потрібно багато тренуватися, а за умов постійних тривог це неможливо: доводиться ходити в укриття, і це трапляється часто. Але минулого року настав момент, коли психологічно стало вже складно залишатися за кордоном. Я не бачу рідних, я в чужій країні, поруч немає дому. І ми з тренером вирішили, що все ж повертаємося. Зрозуміла, що мені потрібно психологічно відновитися саме тут. І це дало результат: незважаючи на обстріли, незважаючи на шахедів, я психологічно відновилася", – сказала Магучіх.

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Напередодні в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, що розпочинає підготовку до зимового сезону.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила претендентів на звання найкращих спортсменів сезону серед чоловіків та жінок, не включивши до списку Ярославу Магучіх.