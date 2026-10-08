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"Це неможливо": Магучіх зізналася, чому вирішила повернутися до України заради тренувань

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
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"Це неможливо": Магучіх зізналася, чому вирішила повернутися до України заради тренувань
Магучіх тренується в Україні

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх зізналася, що з минулого року вирішила частіше тренуватися в Україні, оскільки їй стало психологічно складно готуватися до змагань за кордоном. Світова рекордсменка у стрибках у висоту зазначила, що вдома почувається набагато спокійніше, незважаючи на постійні обстріли з боку Росії.

Про це Магучих заявила в інтерв’ю виданню NV.ua. 25-річна легкоатлетка з Дніпра підкреслила, що рішення проводити тренування в Україні вона ухвалила спільно зі своєю наставницею Тетяною Степановою, і це лише позитивно вплинуло на результати.

''Це неможливо'': Магучіх зізналася, чому вирішила повернутися до України заради тренувань

Ярослава Магучіх. Джерело: instagram.com/rosya_dp

''Це неможливо'': Магучіх зізналася, чому вирішила повернутися до України заради тренувань

Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту

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"Більшу частину підготовки у 2023 та 2024 роках я провела за кордоном. Щоб показувати результати рівня Олімпійських ігор, потрібно багато тренуватися, а за умов постійних тривог це неможливо: доводиться ходити в укриття, і це трапляється часто. Але минулого року настав момент, коли психологічно стало вже складно залишатися за кордоном. Я не бачу рідних, я в чужій країні, поруч немає дому. І ми з тренером вирішили, що все ж повертаємося. Зрозуміла, що мені потрібно психологічно відновитися саме тут. І це дало результат: незважаючи на обстріли, незважаючи на шахедів, я психологічно відновилася", – сказала Магучіх.

''Це неможливо'': Магучіх зізналася, чому вирішила повернутися до України заради тренувань

Степанова та Магучіх. Джерело: instagram.com/tatianastepanova7039/

''Це неможливо'': Магучіх зізналася, чому вирішила повернутися до України заради тренувань

Ярослава Магучіх отримала іменну зірку

Напередодні в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, що розпочинає підготовку до зимового сезону.

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила претендентів на звання найкращих спортсменів сезону серед чоловіків та жінок, не включивши до списку Ярославу Магучіх.

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