Це кінець: ''нова коханка Путіна'' остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 39 тис. грнПовний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – ВайлдерПовний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – ВайлдерКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяОкупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: загинули 13 людей, серед них діти, десятки поранених. Фото і відеоОкупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: загинули 13 людей, серед них діти, десятки поранених. Фото і відеоУ 102 роки померла "ікона" Золотого віку Голлівуду Ева Мері Сейнт, красою якої захоплювався весь світУ 102 роки померла "ікона" Золотого віку Голлівуду Ева Мері Сейнт, красою якої захоплювався весь світМи будемо "пахати", захищаючи Україну, але втримаємося. Інтерв’ю з ГетьманомМи будемо "пахати", захищаючи Україну, але втримаємося. Інтерв’ю з ГетьманомІлюстрація - письмовий договір про боргЧоловік помер, залишивши борг у понад 350 тис. грн: чи доведеться родині повертати кредит банкуУкраїнські війська просунулися на схід від Оріхова – ISWУкраїнські війська просунулися на схід від Оріхова – ISWУ Києві у дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету РФ. Подробиці, відео та фотоУ Києві у дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету РФ. Подробиці, відео та фото12-річний переможець "Україна має талант" розсекретив, на які дві добрі справи витратить 200 тис. грн і чи отримав уже квартиру в Києві12-річний переможець "Україна має талант" розсекретив, на які дві добрі справи витратить 200 тис. грн і чи отримав уже квартиру в Києві

Це кінець: "нова коханка Путіна" остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 2,2 т.
Це кінець: "нова коханка Путіна" остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
Валієва підтримує Путіна

Російська фігуристка Каміла Валієва не оскаржила рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) щодо скасування так званого нейтрального статусу. Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) не отримав апеляції від представниці країни-агресора після закінчення 21-денного терміну на це.

Про це в CAS відповіли на запит пропагандистського інформаційного агентства ТАСС. "Ми можемо підтвердити, що CAS не отримував жодної апеляції від Каміли Валієвої", – підкреслили в суді.

Це кінець: ''нова коханка Путіна'' остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Каміла Валієва на ОІ-2022.

Це кінець: ''нова коханка Путіна'' остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Диктатор Володимир Путін і Каміла Валієва. Джерело: ТАСС

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 2,6 т.
Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео
icon 2,6 т.
Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 1,7 т.
"Панує безлад": збірній України винесли вердикт після двох поспіль фіаско в Лізі націй
icon 1,7 т.
"Панує безлад": збірній України винесли вердикт після двох поспіль фіаско в Лізі націй
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 63,7 т.
World Athletics відмовилася включати Магучіх до списку найкращих легкоатлетів 2026 року
icon 63,7 т.
World Athletics відмовилася включати Магучіх до списку найкращих легкоатлетів 2026 року

Це означає, що Валієва змирилася з відстороненням від усіх міжнародних змагань і відмовилася від претензій до ISU. Причини такого кроку фігуристки невідомі. У РФ припускали, що спортсменка завершить кар'єру. Крім того, стало відомо, що Камілу не включили до світового рейтингу.

Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

Це кінець: ''нова коханка Путіна'' остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Каміла Валієва. Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

Сама Валієва вперше прокоментувала санкції. Після виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

У лютому 2024 року Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Це кінець: ''нова коханка Путіна'' остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Володимир Путін і Каміла Валієва. Джерело: РІА "Новости"

Це кінець: ''нова коханка Путіна'' остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Каміла Валієва відсторонена від міжнародних змагань. Джерело: Кадр із відео

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі.

Схожі теми
Фігурне катанняКаміла ВалієваКаміла Валієва
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись