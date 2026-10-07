Це кінець: ''нова коханка Путіна'' остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Російська фігуристка Каміла Валієва не оскаржила рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) щодо скасування так званого нейтрального статусу. Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) не отримав апеляції від представниці країни-агресора після закінчення 21-денного терміну на це.

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Про це в CAS відповіли на запит пропагандистського інформаційного агентства ТАСС. "Ми можемо підтвердити, що CAS не отримував жодної апеляції від Каміли Валієвої", – підкреслили в суді.

Це означає, що Валієва змирилася з відстороненням від усіх міжнародних змагань і відмовилася від претензій до ISU. Причини такого кроку фігуристки невідомі. У РФ припускали, що спортсменка завершить кар'єру. Крім того, стало відомо, що Камілу не включили до світового рейтингу.

Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

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Сама Валієва вперше прокоментувала санкції. Після виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

У лютому 2024 року Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

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Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі.