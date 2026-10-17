''Три хвилини і все''. Названо причину смерті знаменитого російського боксера-суперважковаговика на прізвисько ''Російський Тайсон''

Відірваний тромб став причиною смерті російського суперважковаговика Дениса Бойцова, повідомив батько колишнього боксера Микола. За його словами, 40-річному ексспортсмену раптово стало зле вдома, а смерть настала за кілька хвилин.

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У коментарі ТАСС батько розповів, що дружина нагодувала Бойцова і почала перевертати його на бік. Після цього чоловік почав тремтіти і посинів. Допомогти йому не вдалося.

"Тромб відірвався. Нічого не могли вдіяти, миттєва смерть. Три хвилини – і все", – повідомив Микола Бойцов.

Бойцов народився 14 лютого 1986 року в Орлі. У 2006 році він виграв молодіжний чемпіонат світу за версією WBC у важкій вазі, а в 2009-му завоював інтерконтинентальний титул WBA та європейський пояс WBO.

У травні 2015 року боксера знайшли працівники берлінського метрополітену на залізничних коліях між двома станціями з важкими травмами голови та рук. У поліцейському рапорті було зазначено, що росіянин перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Він переніс кілька операцій, перебував у медикаментозній комі, а потім проходив тривалу реабілітацію в Німеччині та Росії.

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За свою професійну кар'єру Бойцов провів 37 поєдинків, здобув 36 перемог, 27 з яких – нокаутом. Про його смерть стало відомо раніше.

Бойцов вважався одним із перспективних представників надважкої ваги на початку 2010-х років. За швидкість, силу удару та велику кількість дострокових перемог він отримав прізвисько "Російський Тайсон".

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