Головний тренер санкт-петербурзького "Зеніта" Сергій Семак висловив безглузде обурення відстороненням Росії від міжнародних турнірів. 50-річний уродженець Луганської області відзначився лицемірством, назвавши злочинну війну РФ проти України, спрямовану на знищення нашої країни, конфліктом.

Відео дня

Про це Семак заявив в інтерв’ю офіційному сайту "Зеніта". Фахівець, помічником якого є зрадник України Анатолій Тимощук, повторив традиційні наративи кремлівської пропаганди про спорт поза політикою і про те, що багато країн ведуть воєнні дії.

"Футбол упирається в рішення деяких країн. Там, де вплив країн, які зараз перебувають у конфронтації, менший, там і проблем менше. Але всі ми, безумовно, чекаємо, коли всі види спорту й усі спортсмени будуть у рівних умовах, і братимемо участь у всіх турнірах. Чому тоді допускають інші країни, які беруть участь у численних конфліктах, а Росію не допускають – це питання, відповідь на яке всі чудово розуміють, але рішення поки немає, і найбільше зараз страждають спортсмени та вболівальники", – сказав Семак.

РЕКЛАМА

Напередодні в РФ повідомили про "безстрокове відсторонення" російських команд від міжнародних змагань, виключивши передання справи до спортивного арбітражу.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, головний тренер збірної Росії Валерій Карпін назвав нинішнє відсторонення команди найжахливішим моментом в історії, згадавши про матчі з Україною.