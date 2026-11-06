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Тренер "Зеніта", якому допомагає зрадник Тимощук, назвав війну в Україні конфліктом і обурився відстороненням

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,0 т.
Тренер "Зеніта", якому допомагає зрадник Тимощук, назвав війну в Україні конфліктом і обурився відстороненням
Семак поскаржився на відсторонення

Головний тренер санкт-петербурзького "Зеніта" Сергій Семак висловив безглузде обурення відстороненням Росії від міжнародних турнірів. 50-річний уродженець Луганської області відзначився лицемірством, назвавши злочинну війну РФ проти України, спрямовану на знищення нашої країни, конфліктом.

Про це Семак заявив в інтерв’ю офіційному сайту "Зеніта". Фахівець, помічником якого є зрадник України Анатолій Тимощук, повторив традиційні наративи кремлівської пропаганди про спорт поза політикою і про те, що багато країн ведуть воєнні дії.

Тренер ''Зеніта'', якому допомагає зрадник Тимощук, назвав війну в Україні конфліктом і обурився відстороненням

Росія ізольована від світового футболу

Тренер ''Зеніта'', якому допомагає зрадник Тимощук, назвав війну в Україні конфліктом і обурився відстороненням

Збірна Росії з футболу. Джерело: РФС

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"Футбол упирається в рішення деяких країн. Там, де вплив країн, які зараз перебувають у конфронтації, менший, там і проблем менше. Але всі ми, безумовно, чекаємо, коли всі види спорту й усі спортсмени будуть у рівних умовах, і братимемо участь у всіх турнірах. Чому тоді допускають інші країни, які беруть участь у численних конфліктах, а Росію не допускають – це питання, відповідь на яке всі чудово розуміють, але рішення поки немає, і найбільше зараз страждають спортсмени та вболівальники", – сказав Семак.

Тренер ''Зеніта'', якому допомагає зрадник Тимощук, назвав війну в Україні конфліктом і обурився відстороненням

Анатолій Тимощук і тренер "Зеніта" Сергій Семак

Тренер ''Зеніта'', якому допомагає зрадник Тимощук, назвав війну в Україні конфліктом і обурився відстороненням

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

Напередодні в РФ повідомили про "безстрокове відсторонення" російських команд від міжнародних змагань, виключивши передання справи до спортивного арбітражу.

Як повідомляв OBOZ.UA, головний тренер збірної Росії Валерій Карпін назвав нинішнє відсторонення команди найжахливішим моментом в історії, згадавши про матчі з Україною.

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Війна в УкраїніФК Зеніт
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