Камера зняла, як "знущаються" з Магучіх у Лос-Анджелесі. Відео
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх тренується в Лос-Анджелесі під керівництвом свого наставника Сергія Степанова. Тренер у себе в Instagram виклав невелике відео, у якому показав, як "знущається" з підопічної.
На кадрах Магучіх тягне за собою спеціальну тренувальну платформу за допомогою еластичних стрічок. На конструкції для обтяження стоїть сам тренер, палицею "підганяючи" Ярославу, щоб вона не зупинялася.
Відео знято в Red Bull Athlete Performance Center (APC) – ультрасучасному тренувальному та реабілітаційному комплексі, створеному компанією Red Bull для підготовки своїх елітних спортсменів.
Заклад закритий для звичайних відвідувачів. Тут тренуються лише професійні атлети Red Bull (від гонщиків Формули-1 і мотогонщиків до олімпійських чемпіонів і кіберспортсменів).
Центр оснащений високотехнологічним діагностичним і спортивним обладнанням, кріокамерами, системами аналізу біомеханіки рухів, а також штатом спортивних лікарів, тренерів і нутриціологів.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Ярослава Магучіх зізналася, що має намір найближчі два місяці провести насичений тренувальний збір у США. 25-річна легкоатлетка підтвердила, що починає готуватися до майбутнього сезону і, зокрема, до чемпіонату Європи в приміщенні.
7 жовтня в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, щопочинає підготовку до зимового сезону.