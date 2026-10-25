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Камера зняла, як "знущаються" з Магучіх у Лос-Анджелесі. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
852
Камера зняла, як "знущаються" з Магучіх у Лос-Анджелесі. Відео
Наша титулована спортсменка готується до зимової частини легкоатлетичного сезону

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх тренується в Лос-Анджелесі під керівництвом свого наставника Сергія Степанова. Тренер у себе в Instagram виклав невелике відео, у якому показав, як "знущається" з підопічної.

Камера зняла, як ''знущаються'' з Магучіх у Лос-Анджелесі. Відео

Ярослава Магучіх. Джерело: Кадр із відео

На кадрах Магучіх тягне за собою спеціальну тренувальну платформу за допомогою еластичних стрічок. На конструкції для обтяження стоїть сам тренер, палицею "підганяючи" Ярославу, щоб вона не зупинялася.

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Відео знято в Red Bull Athlete Performance Center (APC) – ультрасучасному тренувальному та реабілітаційному комплексі, створеному компанією Red Bull для підготовки своїх елітних спортсменів.

Заклад закритий для звичайних відвідувачів. Тут тренуються лише професійні атлети Red Bull (від гонщиків Формули-1 і мотогонщиків до олімпійських чемпіонів і кіберспортсменів).

Центр оснащений високотехнологічним діагностичним і спортивним обладнанням, кріокамерами, системами аналізу біомеханіки рухів, а також штатом спортивних лікарів, тренерів і нутриціологів.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Ярослава Магучіх зізналася, що має намір найближчі два місяці провести насичений тренувальний збір у США. 25-річна легкоатлетка підтвердила, що починає готуватися до майбутнього сезону і, зокрема, до чемпіонату Європи в приміщенні.

Камера зняла, як ''знущаються'' з Магучіх у Лос-Анджелесі. Відео

Магучіх у США. Джерело: instagram.com/rosya_dp/

7 жовтня в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, щопочинає підготовку до зимового сезону.

Камера зняла, як ''знущаються'' з Магучіх у Лос-Анджелесі. Відео

Ярослава Магучіх. Джерело: instagram.com/rosya_dp

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