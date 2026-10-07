''Треба карати'': у Гассієва висловилися з погрозами на адресу Джошуа

Російський промоутер Володимир Хрюнов висловив безглузду думку про те, що Мурат Гассієв (33-2, 26 КО) не матиме проблем з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО). Британець напередодні свого поєдинку проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) назвав представника РФ серед можливих майбутніх суперників, чим і викликав таку абсурдну реакцію у менеджера.

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Про це Хрюнов заявив в інтерв’ю порталу MMA.Metaratings.ru, коментуючи перспективи свого підопічного у суперважкій вазі. Росіянин видав нісенітницю про те, що Гассієв повинен легко впоратися з Джошуа, не уточнивши, що Мурат у королівському дивізіоні програвав навіть шведському ветерану Отто Валліну (28-3, 16 КО).

"Джошуа не становить загрози для Гассієва в тому вигляді, в якому він показав себе у поєдинку з Крістіаном Пренгою. Його треба покарати, і Мурату варто сміливо прийняти бій. Імовірність цього поєдинку в Росії існує, але спочатку потрібно дочекатися результатів бою Джошуа з Ф'юрі. Після цього будемо підраховувати бюджети", – сказав Хрюнов.

Зазначимо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) понизила Гассієва в чемпіонському статусі, виставивши на кон поєдинку Джошуа – Ф’юрі титул WBA Super. Це викликало гнівну реакцію самого росіянина.

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Як повідомляв OBOZ.UA, колишній дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та ексволодар титулів у цій ваговій категорії Тайсон Ф'юрі офіційно досягли угоди про проведення поєдинку. Поєдинок, який називають боєм за звання короля Великої Британії, відбудеться 11 грудня.

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