Тенісистка Костюк приїхала до Києва та розповіла про апокаліпсис у соцмережах через обстріли

Друга ракетка України Марта Костюк розкрила різницю між сприйняттям інформації про обстріли країни та Києва під час перебування в самому місті й за кордоном. За словами тенісистки, коли вона приїжджає додому, то набагато спокійніше переживає удари Росії.

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Про це Костюк розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу Марічки Падалко. 10-та ракетка світу наголосила, що їй неймовірно складно читати новини про ракетні та дронові атаки на Київ, коли вона перебуває на міжнародних турнірах, адже ця інформація створює враження повного жаху.

"Коли я перебуваю тут, у Києві, то навіть під час обстрілів можеш нічого не чути. Два дні були удари, але я просто спала, а коли прокинулася, прочитала новини. Коли ти не в Україні, читаєш новини й соцмережі, то тобі здається, що тут просто якийсь апокаліпсис. Але я можу одразу сказати, що атмосфера тут, звісно, інша, ніж коли читаєш новини. Я повністю відчуваю настрій людей. Я розумію, через що вони проходять", – зізналася спортсменка.

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Крім того, Костюк розповіла про своє ставлення до російської мови на тлі агресії РФ, згадавши, що в дитинстві їй було важко говорити виключно українською через оточення.

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