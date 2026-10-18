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"Те, що зараз відчувають українці". Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіян

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 153
"Те, що зараз відчувають українці". Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіян
Російська фігуристка привітала чоловіка з днем народження

Тетяна Навка опублікувала в Instagram спільні фотографії з прессекретарем президента РФ Дмитром Пєсковим на честь його 59-річчя та присвятила чоловікові привітання. У коментарях до публікації користувачі розкритикували подружжя через війну проти України та закликали їх виступити за її припинення.

"Нехай ця мить "очі в очі" і наш з тобою погляд в один бік триватимуть вічно. З днем народження, коханий. Я завжди поруч", – написала 51-річна олімпійська чемпіонка з фігурного катання.

''Те, що зараз відчувають українці''. Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіян

Навка привітала Пескова з днем народження. Джерело: instagram.com/tatiana_navka

Привітання супроводжувалося архівними знімками, на яких Навка позує разом із чоловіком. Публікація зібрала понад 13 тисяч лайків і 258 коментарів. Водночас більшість відгуків були негативними.

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''Те, що зараз відчувають українці''. Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіян

Навка та Песков. Джерело: instagram.com/tatiana_navka

''Те, що зараз відчувають українці''. Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіян

Навка з Песковим. Джерело: instagram.com/tatiana_navka

Деякі користувачі закликали Навку та Пескова звернути увагу на те, що відбувається в Україні. Один із коментарів, який отримав 189 позначок "Подобається", звучить так: "Я бажаю вам пережити те, що зараз переживають українці!"

''Те, що зараз відчувають українці''. Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіян

Коментарі підписників. Джерело: instagram.com/tatiana_navka

Інший користувач звернувся до подружжя із закликом вплинути на ситуацію: "Спробуйте зупинити війну". Цей коментар набрав 259 позначок "Подобається".

''Те, що зараз відчувають українці''. Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіян

Коментарі підписників. Джерело: instagram.com/tatiana_navka

''Те, що зараз відчувають українці''. Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіян

Коментарі підписників. Джерело: instagram.com/tatiana_navka

Ще один допис, який набрав 479 лайків, містив докір щодо того, що публічні привітання та святкування тривають на тлі військових дій: "Для когось війна – рідна мати – танцюють, а люди виживають".

''Те, що зараз відчувають українці''. Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіян

Коментарі підписників. Джерело: instagram.com/tatiana_navka

''Те, що зараз відчувають українці''. Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіян

Коментарі підписників. Джерело: instagram.com/tatiana_navka

У коментарях також запропонували подружжю вирушити на фронт. "Може, взятися за руки й на СВО... Танюша – сестрою милосердя... Чоловік – в окопи... Може, нарешті, показати приклад...", – написав користувач. Його допис отримав 767 позначок "Подобається".

Тетяна Навка та Дмитро Пєсков познайомилися у 2010 році. У 2014-му у них народилася донька Надія, а у 2015 році пара одружилася в Сочі. У фігуристки також є дочка Олександра від попередніх стосунків, у прес-секретаря президента Росії четверо дітей від попередніх шлюбів.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Навка показала росіянам, як їй добре в Росії з Песковим, і поплатилася за це. Відома фігуристка викликала справжню хвилю ненависті серед своїх співвітчизників після свого допису в Instagram.

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