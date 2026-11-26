Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі відмовився назвати себе британцем, а також висловився про небезпеку життя в країні. Крім того, боксер із Моркама висловився на підтримку президента США Дональда Трампа, якого хотів би бачити у владі Сполученого Королівства.

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Про це Ф’юрі заявив в ефірі подкасту журналіста й режисера Луї Теру, пише таблоїд The Sun. 38-річний спортсмен зазначив, що перебрався на острів Мен, де "інший уряд", оскільки у Великій Британії будь-яка відома людина є мішенню для злочинців.

"Думаю, якби Дональд Трамп був у нас у країні… Ну, тобто у вашій країні, – справи могли б піти дуже добре. Тепер я живу на острові Мен. У нас там інший уряд. Велика Британія стала дуже небезпечним місцем, і я готовий відкрито говорити про свої проблеми. На мою думку, з Великою Британією покінчено. Якщо в тебе є хоч щось цінне або ти знаменитість – тебе пограбують, штрикнуть ножем, підстрелять або вб’ють. До мого дому щодня приходила купа ідіотів. Ні спокою, ні приватного життя, до того ж небезпечно. По-справжньому небезпечно", – сказав Ф’юрі.

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Зазначимо, що 11 грудня Тайсон битиметься зі своїм співвітчизником Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться в Кардіффі. Напередодні було названо точний час початку бою Джошуа – Ф’юрі.

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