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"Таких, як я, ще не було": Ф’юрі назвав себе найкращим в історії та викликав Усика на трилогію

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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"Таких, як я, ще не було": Ф’юрі назвав себе найкращим в історії та викликав Усика на трилогію
Усик і Ф’юрі двічі билися у 2024 році

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) підтвердив, що має намір провести третій бій з Олександром Усиком (25-0, 16 КО). Циганський король, як називають британського боксера, також назвав себе найкращим представником королівського дивізіону.

Про це Ф’юрі заявив в інтерв’ю WSVN Miami, пише сайт телеканалу Sky Sports. 38-річний супертяж із Моркама наголосив, що лише в поєдинку проти нього Усик зможе розраховувати на величезний гонорар, а це стане додатковою мотивацією для українця прийняти виклик.

''Таких, як я, ще не було'': Ф’юрі назвав себе найкращим в історії та викликав Усика на трилогію

Усик переміг Ф’юрі в першому бою

''Таких, як я, ще не було'': Ф’юрі назвав себе найкращим в історії та викликав Усика на трилогію

Тайсон Ф’юрі.

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"Усик знає, що більше ніде не заробить таких грошей, як у бою зі мною. Хочеш отримати хороший гонорар – виходь проти мене. Я вважаю себе найкращим супертяжем із усіх, хто коли-небудь надягав боксерські рукавички. Таких, як я, ще не було. За зросту 206 см і ваги 125 кг я рухаюся, як середньотяж, – пурхаю по всьому рингу всі 12 раундів. Можу відправити в нокаут будь-якою рукою – хоч у лівосторонній, хоч у правосторонній стійці, і ухилятися від ударів, наче легковаговик. Таких ще не було", – сказав Ф’юрі.

Цікаво, що сам Ф’юрі раніше заявив про домовленість з Усиком щодо проведення другого реваншу наступного року в Нью-Йорку. 11 грудня Тайсон битиметься зі співвітчизником Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

''Таких, як я, ще не було'': Ф’юрі назвав себе найкращим в історії та викликав Усика на трилогію

Усик переміг Ф’юрі в реванші

''Таких, як я, ще не було'': Ф’юрі назвав себе найкращим в історії та викликав Усика на трилогію

Олександр Усик

Нагадаємо, що Усик двічі переміг Ф’юрі – у травні-2024 роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113 і 113-114), а вже в грудні – за картками всіх трьох суддів (116-112, 116-112, 116-112).

Після другої поразки від українця Тайсон оголосив про завершення кар’єри. Однак уже у квітні 2026-го він повернувся, перемігши суперника з Росії. Після цього він пройшов польського ветерана Маріуша Ваха (39-14, 20 КО).

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр не збирається повертатися на професійний ринг до кінця 2026 року.

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