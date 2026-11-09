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"Такого ще не було": чемпіон ОІ з РФ накинувся на "фашистський режим Канади" через ЧС з хокею

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
600
"Такого ще не було": чемпіон ОІ з РФ накинувся на "фашистський режим Канади" через ЧС з хокею
Кожевников накинувся на Канаду з обвинуваченнями

Дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Кожевников накинувся з образами на канадців, які оголосили про відмову пускати збірну Росії на молодіжну світову першість з хокею. Представник країни-агресорки зажадав негайно видати візи спортсменам із РФ, назвавши північноамериканців фашистами.

Про це Кожевников заявив в інтерв’ю пропагандистському виданню "Советский спорт". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна і затятий Z-патріот додав, що якщо збірна Канади відмовиться грати з росіянами на домашньому ЧС-2026, це буде великим плюсом для агресорів.

''Такого ще не було'': чемпіон ОІ з РФ накинувся на ''фашистський режим Канади'' через ЧС з хокею

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

''Такого ще не було'': чемпіон ОІ з РФ накинувся на ''фашистський режим Канади'' через ЧС з хокею

Олександр Кожевников. Джерело: "Матч ТВ"

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"Спершу треба розібратися з візами та канадцями. Це найголовніше. Чекатимемо, що зробить фашистський режим Канади. Подивимося, що ці фашисти вигадають. До самих хокеїстів немає питань до росіян, уся справа в їхньому уряді. Федерації – це порожні балакучі голови, які нічого не вирішують. Усе вирішує уряд, чиста політика. Якщо проти нас не гратимуть – чудово. Нам-то яка різниця? Збірна Росії приїде й стане чемпіоном завдяки технічним поразкам суперників. Такого ще не було в історії", – сказав Кожевников.

''Такого ще не було'': чемпіон ОІ з РФ накинувся на ''фашистський режим Канади'' через ЧС з хокею

Російських хокеїстів відсторонили від ЧС.

''Такого ще не було'': чемпіон ОІ з РФ накинувся на ''фашистський режим Канади'' через ЧС з хокею

Росія зіткнулася з бойкотом у хокеї

Нагадаємо, збірна Росії нібито має замінити команду Норвегії на молодіжному ЧС з хокею. Водночас прем’єр-міністр Канади Марк Карні категорично відкинув імовірність приїзду команди з РФ до країни.

Як повідомляв OBOZ.UA, Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) ухвалив постанову про негайне поновлення Росії у світовому хокеї. Це спричинило масовий бойкот з боку європейських збірних.

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