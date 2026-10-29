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"Ситуація неприємна й важка, але..." Фінляндію змусили пустити Росію на міжнародні турніри

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
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"Ситуація неприємна й важка, але..." Фінляндію змусили пустити Росію на міжнародні турніри
Російських і білоруських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань із лижних видів спорту у 2022 році. Джерело: Ілюстрацію згенеровано ШІ

Федерація лижного спорту Фінляндії не перешкоджатиме участі російських спортсменів у першому етапі Кубку світу сезону-2026/27, який відбудеться в Руці з 27 до 29 листопада. Очільниця організації Сирпа Коркатті заявила, що фінська сторона має намір дотримуватися рішень Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS), попри незгоду з допуском росіян.

"Ми й далі вважаємо, що ситуація неприємна й важка, і не думаємо, що зараз слушний час для цього. Однак ми маємо дотримуватися ухвалених рішень і жити в ситуації, що склалася", – сказала Коркатті в інтерв’ю шведській газеті Dagens Nyheter.

''Ситуація неприємна й важка, але...'' Фінляндію змусили пустити Росію на міжнародні турніри

facebook.com/hameenlinnanhiihtoseura/

За словами очільниці фінської федерації, позиція Швеції, яка виступила проти участі російських лижників у чемпіонаті світу 2027 року, стала несподіванкою. Фінська сторона поки не обговорювала можливість аналогічних заходів, однак Коркатті зазначила, що це питання можуть порушити пізніше.

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"Зараз, схоже, російські спортсмени вже в дорозі. Особисто я розчарована цим, але така ситуація, у якій ми зараз опинилися", – додала вона.

Раніше Федерація лижного спорту Швеції спільно з Олімпійським комітетом країни звернулася до уряду з ініціативою не допустити російських лижників до чемпіонату світу у Фалуні. Організатори хочуть домогтися заборони на в’їзд спортсменів із Росії, а міністр міграції Швеції Юхан Форсель підтвердив, що влада вивчає правові підстави для відмови російським і білоруським атлетам у видачі віз.

Чемпіонат світу у Фалуні відбудеться з 24 лютого до 7 березня 2027 року.

2 вересня Рада FIS затвердила умови допуску російських і білоруських спортсменів до змагань у сезоні-2026/27. Для участі в турнірах вони мають отримати нейтральний статус і підписати відповідну декларацію. Виступати дозволено лише в індивідуальних дисциплінах, без національного прапора, гімну та форми. Спортсмени також зобов’язані дотримуватися антидопінгових правил, а за порушення встановлених вимог передбачені санкції.

Належність до спортивних клубів ЦСКА та "Динамо" не стане перешкодою для отримання нейтрального статусу. FIS схвалила його для 45 російських лижників.

Російських і білоруських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань із лижних видів спорту у 2022 році. У грудні 2025 року Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив позов російської сторони проти FIS, зобов’язавши міжнародну федерацію допустити російських спортсменів до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі.

Раніше мер Осло Анне Ліндбе закликала уряд Норвегії не допускати російських спортсменів до участі в етапах Кубка світу з лижних гонок у Холменколлені.

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Лижні гонкиФінляндія
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