''Сяйво фіналу''. Світоліна в панчохах і спідниці викликала фурор у США. Фотофакт

Перша ракетка України Еліна Світоліна влаштувала справжню "пожежу" в соцмережах перед стартом Підсумкового турніру WTA в американському Індіан-Веллсі. 32-річна одеситка взяла участь в офіційній фотосесії змагань, поставши перед камерами в незвичному образі з напівпрозорими панчохами та короткою спідницею.

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Для зйомки Світоліна обрала бежеву шкіряну куртку, блакитну сорочку та подовжену сіру спідницю або жакет у тонку смужку. Образ доповнили чорні туфлі на підборах і чорні панчохи з візерунком. Фотографії української спортсменки з’явилися на офіційних ресурсах WTA.

"Сяйво фіналу", – підписала кадри Еліна.

Цього року організатори відмовилися від традиційного спільного фото восьми учасниць у вечірніх вбраннях і підготували індивідуальні портрети тенісисток. WTA пояснила новий формат бажанням підкреслити індивідуальність, стиль та особисті історії спортсменок.

Фанати засипали українку компліментами під знімками.

"Еліна прекрасна", "Така елегантна, така гарна", "Наша улюблена дівчинко! Ми тебе любимо", "Супермодель Victoria's Secret?" – написали користувачі.

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Світоліна вчетверте у кар’єрі зіграє на Підсумковому турнірі WTA. Українка виграла змагання у 2018 році, а у 2019-му дійшла до фіналу. Цього сезону турнір пройде з 8 по 15 листопада в Індіан-Веллсі, штат Каліфорнія.

Українка розпочне виступ на кортах Індіан-Веллса у ніч на понеділок, 9 листопада, матчем проти Мирри Андрєєвої

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