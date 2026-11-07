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"Сяйво фіналу". Світоліна в панчохах і спідниці викликала фурор у США. Фотофакт

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
990
"Сяйво фіналу". Світоліна в панчохах і спідниці викликала фурор у США. Фотофакт
Перша ракетка України запалила в соцмережах

Перша ракетка України Еліна Світоліна влаштувала справжню "пожежу" в соцмережах перед стартом Підсумкового турніру WTA в американському Індіан-Веллсі. 32-річна одеситка взяла участь в офіційній фотосесії змагань, поставши перед камерами в незвичному образі з напівпрозорими панчохами та короткою спідницею.

Для зйомки Світоліна обрала бежеву шкіряну куртку, блакитну сорочку та подовжену сіру спідницю або жакет у тонку смужку. Образ доповнили чорні туфлі на підборах і чорні панчохи з візерунком. Фотографії української спортсменки з’явилися на офіційних ресурсах WTA.

''Сяйво фіналу''. Світоліна в панчохах і спідниці викликала фурор у США. Фотофакт

Еліна Світоліна. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

"Сяйво фіналу", – підписала кадри Еліна.

''Сяйво фіналу''. Світоліна в панчохах і спідниці викликала фурор у США. Фотофакт

Світоліна справила фурор. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

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Цього року організатори відмовилися від традиційного спільного фото восьми учасниць у вечірніх вбраннях і підготували індивідуальні портрети тенісисток. WTA пояснила новий формат бажанням підкреслити індивідуальність, стиль та особисті історії спортсменок.

''Сяйво фіналу''. Світоліна в панчохах і спідниці викликала фурор у США. Фотофакт

Еліна Світоліна

Фанати засипали українку компліментами під знімками.

"Еліна прекрасна", "Така елегантна, така гарна", "Наша улюблена дівчинко! Ми тебе любимо", "Супермодель Victoria's Secret?" – написали користувачі.

''Сяйво фіналу''. Світоліна в панчохах і спідниці викликала фурор у США. Фотофакт

Коментарі підписників. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

Світоліна вчетверте у кар’єрі зіграє на Підсумковому турнірі WTA. Українка виграла змагання у 2018 році, а у 2019-му дійшла до фіналу. Цього сезону турнір пройде з 8 по 15 листопада в Індіан-Веллсі, штат Каліфорнія.

Українка розпочне виступ на кортах Індіан-Веллса у ніч на понеділок, 9 листопада, матчем проти Мирри Андрєєвої

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