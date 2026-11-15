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Світоліна за 65 хвилин розгромила чемпіонку Вімблдону і вийшла у фінал Підсумкового турніру. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
738
Світоліна за 65 хвилин розгромила чемпіонку Вімблдону і вийшла у фінал Підсумкового турніру. Відео
Поєдинок завершився у двох сетах

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№6 WTA) стала фіналісткою Підсумкового турніру WTA 2026 року, який проходить в американському Індіан-Веллсі. У півфіналі українська тенісистка впевнено обіграла представницю Чехії Лінду Носкову (№8 WTA) з рахунком 6:2, 6:1, витративши на матч лише 1 годину і 5 хвилин.

Світоліна захопила ініціативу з перших геймів і не дозволила суперниці нав’язати боротьбу. У першій партії українка тричі взяла подачу Носкової та завершила сет із рахунком 6:2.

Світоліна за 65 хвилин розгромила чемпіонку Вімблдону і вийшла у фінал Підсумкового турніру. Відео

Лінда Носкова

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У другій партії перевага Еліни стала ще переконливішою. Вона виграла чотири гейми на прийомі, віддала суперниці лише один гейм і довела зустріч до перемоги з рахунком 6:1.

За матч Світоліна виконала чотири ейси та реалізувала п’ять із 11 брейк-пойнтів. Носкова за весь поєдинок змогла взяти лише три гейми.

Світоліна за 65 хвилин розгромила чемпіонку Вімблдону і вийшла у фінал Підсумкового турніру. Відео

Світоліна обіграла Носкову

Ця перемога стала для української тенісистки 11-ю над представницями першої десятки світового рейтингу в сезоні-2026. За цим показником вона перевершила першу ракетку світу Олену Рибакіну й повторила власне досягнення 2017 року.

Українка також увійшла до числа тенісисток, яким вдалося пробитися до фіналу WTA Finals у віці 32 років і старше.

Світоліна за 65 хвилин розгромила чемпіонку Вімблдону і вийшла у фінал Підсумкового турніру. Відео

Еліна Світоліна

Шлях Світоліної до фіналу виявився непростим. На старті групового етапу вона поступилася Міррі Андрєєвій (№3 WTA) з рахунком 4:6, 0:6. Потім Еліна обіграла Кароліну Мухову (№7 WTA) з рахунком 3:6, 6:2, 6:2, а в заключному матчі групи перемогла Арину Соболенко (№2 WTA) з рахунком 6:3, 3:6, 6:1. Ця перемога стала для українки першою над білоруською тенісисткою за шість років.

Світоліна за 65 хвилин розгромила чемпіонку Вімблдону і вийшла у фінал Підсумкового турніру. Відео

Еліна Світоліна

У фіналі Світоліна знову зустрінеться з Андрєєвою. Матч за титул запланований на неділю, 15 листопада, початок о 22:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZ.UA, Світоліна втретє в кар’єрі вийшла у фінал Підсумкового турніру. У 2018 році Світоліна перемогла у фіналі Підсумкового турніру в Сінгапурі, здолавши шосту ракетку світу Слоан Стівенс – 3:6, 6:2, 6:2, а в 2019-му дійшла до вирішального матчу.

Світоліна за 65 хвилин розгромила чемпіонку Вімблдону і вийшла у фінал Підсумкового турніру. Відео

Світоліна з трофеєм

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