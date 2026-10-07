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Світоліна з упевненою перемогою вийшла до чвертьфіналу супертурніру у Китаї. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 717
Світоліна з упевненою перемогою вийшла до чвертьфіналу супертурніру у Китаї. Відео
Поєдинок завершився у двох сетах

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№7 WTA) обіграла американку Енн Лі (№30 WTA) у 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні з призовим фондом у $9,4 млн. Матч на "Діамантовому корті" тривав 1 годину 32 хвилини й завершився перемогою українки з рахунком 6:2, 6:3.

Світоліна відразу ж здобула перевагу в першому сеті. Вона двічі взяла подачу суперниці й повела 4:1. Потім американка відіграла один брейк, однак українка швидко повернула перевагу, ще раз виграла гейм на подачі Лі та завершила сет з рахунком 6:2.

Світоліна з упевненою перемогою вийшла до чвертьфіналу супертурніру у Китаї. Відео

Еліна Світоліна

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У другому сеті Світоліна почала ще впевненіше. Українка виграла перші чотири гейми поспіль, після чого Лі скоротила відставання до 2:4. За рахунку 4:2 Світоліна втримала свою подачу, а потім довела сет до перемоги з рахунком 6:3.

Світоліна з упевненою перемогою вийшла до чвертьфіналу супертурніру у Китаї. Відео

За рахунку 4:2 Світоліна втримала свою подачу

У матчі обидві тенісистки мали проблеми з першою подачею: кожна виграла по 49% розіграшів після першого м'яча. При цьому Світоліна значно ефективніше діяла на другій подачі, взявши 66% таких очок проти 50% у американки.

Лі заробила 12 брейк-пойнтів, але змогла реалізувати лише два з них. Світоліна відіграла 10 можливостей суперниці, а сама використала п’ять із 14 брейк-пойнтів.

Світоліна з упевненою перемогою вийшла до чвертьфіналу супертурніру у Китаї. Відео

Еліна Світоліна перемогла американку

Українка також виконала один ейс і допустила одну подвійну помилку. У Лі — два ейси та чотири подвійні помилки.

Ця перемога стала для Світоліної другою у двох очних матчах з Лі. У чвертьфіналі China Open українська тенісистка зустрінеться з представницею Китаю Чжен Цінвень.

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