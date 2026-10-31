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Світоліна вперше показала себе після розлучення з Монфісом. Фото

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,8 т.
Світоліна вперше показала себе після розлучення з Монфісом. Фото
32-річна спортсменка опублікувала світлину у своїх соцмережах

/Перша ракетка України Еліна Світоліна опублікувала нову фотографію в Instagram. Це перший особистий знімок тенісистки після публічної заяви про розставання з французьким спортсменом Гаелем Монфісом.

На фотографії 32-річна українка позує перед дзеркалом в осінньому образі з розпущеним волоссям. Вона одягнена в об’ємну зимову куртку-пуховик кремового відтінку з піднятим коміром, без головного убору. Знімок Світоліна розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі, не супроводжуючи його докладними коментарями про особисте життя.

Світоліна вперше показала себе після розлучення з Монфісом. Фото

Світоліна показала себе після розлучення

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Про завершення п’ятирічного шлюбу з Монфісом тенісистка повідомила 19 жовтня. Вона пояснила, що на її емоційний стан сильно вплинула повномасштабна війна в Україні. За словами спортсменки, за професійними успіхами ховалися важкі переживання та безсонні ночі.

Світоліна також розповіла, що рішення припинити стосунки ухвалила самостійно й повідомила про це чоловікові телефоном. На той момент француз перебував на тенісному турнірі.

Світоліна вперше показала себе після розлучення з Монфісом. Фото

Гаель Монфіс. Джерело: instagram.com/iamgaelmonfils/

Пізніше Монфіс підтвердив розставання в інтерв’ю французькому виданню L'Equipe. Він підкреслив, що подружжя роз’їхалося задовго до публічної заяви Еліни, і зазначив, що між ними зберігається взаємна повага.

"Ми більше не пара, але ми й досі справжня сім’я: вона більше не моя дружина, але вона мати моєї доньки. Ми розходимося, зберігаючи повагу одне до одного", – заявив французький тенісист.

Світоліна вперше показала себе після розлучення з Монфісом. Фото

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

Монфіс також повідомив про дострокове завершення сезону-2026. Серед причин такого рішення він назвав особисті обставини, які ускладнювали підготовку до змагань, тренування та дотримання режиму харчування.

Світоліна вперше показала себе після розлучення з Монфісом. Фото

Еліна Світоліна розійшлася з Монфісом. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс почали зустрічатися у 2019 році. 16 липня 2021-го вони одружилися у Швейцарії, а в жовтні 2022 року в пари народилася донька Скай.

Еліна Світоліна вийшла заміж за Гаеля Монфіса.

Еліна Світоліна вийшла заміж за Гаеля Монфіса в липні-2021. Джерело: Instagram Юліана Світоліна

Попри розставання, тенісисти заявили про намір разом виховувати дитину й зберігати поважні стосунки.

Світоліна вперше показала себе після розлучення з Монфісом. Фото

Монфіс з Еліною та їхньою донькою Скай

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