Світоліна програла у фіналі Підсумкового турніру. Відео

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№6 WTA) не змогла виграти Підсумковий турнір WTA 2026 року, який проходив в американському Індіан-Веллсі. У вирішальному матчі 32-річна одеситка поступилася першій ракетці Росії Миррі Андрєєвій (№3 WTA) – 5:7, 3:6.

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Початок зустрічі склався для українки не дуже вдало. Уже в першому ж геймі 19-річна уродженка Красноярська зробила брейк, а потім виграла свою подачу. Після цього малюнок гри змінився. Еліна намагалася не ризикувати даремно й не форсувати темп, довгими розіграшами змушуючи суперницю помилятися. Така тактика принесла успіх, дозволивши українській спортсменці виграти 3 гейми поспіль і повести в матчі.

На жаль, після цього гра в нашої співвітчизниці розладналася. Почалися подвійні та невимушені помилки, і Еліна спершу практично без боротьби віддала свою подачу, а потім у запеклій боротьбі не змогла відібрати подачу суперниці – 3:5.

У критичний момент Андрєєва буквально сама віддала гейм, спершу припустившись двох подвійних помилок на подачі поспіль, а потім вибивши м'яч в аут. За рахунку 5:5 Еліна не змогла зробити брейк і помилилася в ключовому розіграші – 5:7.

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На початку другого сету Світоліна без шансів програла свою подачу. Упевнена у своїх силах росіянка трохи втратила концентрацію, чим наша співвітчизниця змогла скористатися в надзвичайно довгому геймі – 2:1.

На жаль, це був останній успіх українки. Андрєєва менше помилялася, точніше використовувала свої можливості й виграла 3 гейми поспіль. У ключові моменти, коли потрібно було здобувати очко, Світоліна била або в сітку, або в аут.

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Перед фіналом Світоліна й Андрєєва зустрічалися на професійному рівні тричі. Рахунок особистих зустрічей був на користь росіянки: вона виграла два з трьох матчів, поступившись українці лише на Відкритому чемпіонаті Австралії 2026 року.

Уперше тенісистки зіграли в березні 2025 року у чвертьфіналі турніру ВТА 1000 в Індіан-Веллсі. Тоді Андрєєва перемогла з рахунком 7:5, 6:3, а згодом здобула титул. У січні 2026-го Світоліна взяла реванш на Australian Open, обігравши суперницю в четвертому колі з рахунком 6:2, 6:4.

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Остання зустріч перед фіналом відбулася 9 листопада на груповому етапі цьогорічного Підсумкового турніру. Андрєєва виявилася сильнішою за українку у двох сетах, віддавши їй лише чотири гейми, 6:4, 6:0.

До вирішального матчу 32-річна Світоліна дісталася після трьох перемог поспіль. У групі українка перемогла Арину Соболенко і Кароліну Мухову, а в півфіналі впевнено здолала чешку Лінду Носкову, перемігши з рахунком 6:2, 6:1.

19-річна Андрєєва до фіналу також не програла жодного матчу. Після перемоги над Світоліною на груповому етапі вона виграла решту зустрічей у квартеті, а в півфіналі здолала американку Джессіку Пегулу.

Для Світоліної нинішній фінал став третім у кар’єрі на Підсумковому турнірі WTA. У 2018 році українка виграла змагання, а рік потому дійшла до вирішального матчу.