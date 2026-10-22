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Світоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в Токіо

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
2,1 т.
Світоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в Токіо
Перша ракетка України вирішила пропустити змагання в Японії

Перша ракетка України Еліна Світоліна пропустить турнір категорії WTA 500 у Токіо, який відбудеться з 26 жовтня до 1 листопада. Наступним змаганням у її календарі значиться Підсумковий турнір WTA Finals, куди вона кваліфікувалася за результатами сезону.

Про відмову Світоліної від участі в японських змаганнях повідомив офіційний сайт турніру. Причини зняття спортсменки не уточнюються.

Про це стало відомо за кілька днів після того, як тенісистка оголосила про завершення шлюбу з французьким спортсменом Гаелем Монфісом. 

Світоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в Токіо

Еліна Світоліна розійшлася з Монфісом. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

Перед цим Світоліна виступила на турнірі WTA 1000 в Ухані, де дійшла до чвертьфіналу. На цій стадії українка поступилася британці Сонай Картал.

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Для Світоліної турнір у Токіо міг стати першим виступом на цих змаганнях із 2016 року. Українка грала в японській столиці чотири роки поспіль, із 2013-го по 2016-й. Найкращим результатом став вихід до півфіналу в 2016 році.

Світоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в Токіо

Еліна Світоліна. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

Крім Світоліної, від участі в турнірі відмовилися ще три тенісистки з першої десятки світового рейтингу: полька Іга Швьонтек, американка Джессіка Пегула й українка Марта Костюк. Остання достроково завершила сезон-2026, який став найкращим у її кар’єрі. Єдиною представницею топ-10 WTA, яка залишилася в заявці на змагання, стала Олена Рибакіна.

Тепер Світоліна готується до виступу на Підсумковому турнірі WTA, який пройде в Каліфорнії з 8 по 15 листопада. У турнірі візьмуть участь вісім тенісисток, розділених на дві групи по чотири учасниці. Дві найкращі спортсменки з кожної групи вийдуть до півфіналу, після чого відбудеться фінальний матч.

Світоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в Токіо

Склад учасниць Підсумкового турніру

Востаннє Світоліна виступала на Підсумковому турнірі у 2019 році, коли дійшла до фіналу. У 2018-му українка стала переможницею цих змагань.

Світоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в Токіо

Світоліна з трофеєм за перемогу на Підсумковому турнірі (2019 рік)

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