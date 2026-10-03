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Світоліна перевернула матч і здобула вольову перемогу на супертурнірі в Пекіні. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read3 хв
icon 1,6 т.
Світоліна перевернула матч і здобула вольову перемогу на супертурнірі в Пекіні. Відео
Перша ракетка України виграла у запеклій боротьбі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№7 WTA) вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні, здобувши перемогу над Катержиною Синяковою (№55 WTA) у трьох сетах. Українка поступилася чешці у стартовому сеті з рахунком 1:6, але потім виграла два наступні сети й завершила зустріч на свою користь – 6:4, 6:2.

Поєдинок на корті імені Бреда Дрюетта тривав рівно дві години. Синякова відразу захопила ініціативу й впевнено виграла перший сет, віддавши суперниці лише один гейм.

Світоліна перевернула матч і здобула вольову перемогу на супертурнірі в Пекіні. Відео

Катержина Синякова

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У другому сеті Світоліна зуміла змінити хід матчу. Українська тенісистка виграла сет 6:4, після чого у вирішальному сеті остаточно перехопила ініціативу. Еліна довела третій сет до перемоги з рахунком 6:2.

Світоліна перевернула матч і здобула вольову перемогу на супертурнірі в Пекіні. Відео

Еліна Світоліна

Світоліна завершила матч із двома ейсами та двома подвійними помилками. Її перша подача проходила у 71% випадків, а відсоток виграних очок на першій подачі становив 60%: 39 із 65. На другій подачі українка виграла 46% очок.

Синякова виконала шість подач на виліт, допустила три подвійні помилки та влучила першою подачею у 59% випадків. На першій подачі чешка також виграла 60% очок: 32 з 53, на другій її показник становив 50%.

Світоліна перевернула матч і здобула вольову перемогу на супертурнірі в Пекіні. Відео

Світоліна перемогла Синякову

Обидві тенісистки реалізували по 36% брейк-пойнтів. Світоліна використала п’ять можливостей із 14, а Синякова – чотири з 11. За загальною кількістю виграних очок українка також виявилася попереду: 91 проти 90.

Для Світоліної це був перший матч після Відкритого чемпіонату США. Перше коло пекінського турніру вона пропустила завдяки шостому номеру посіву.

Перемога над Синяковою стала для українки шостою в шести очних зустрічах. Таким чином, Світоліна вкотре обіграла чеську тенісистку і продовжила виступ на China Open.

У 1/16 фіналу на Світоліну чекає матч проти Марії Саккарі. Грецька тенісистка, яка отримала 25-й номер посіву, раніше обіграла австралійку Шторм Хантер з рахунком 6:2, 6:2.

У третьому колі турніру в Пекіні також зіграють ще дві представниці України: Даяна Ястремська та Дар’я Снігур.

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