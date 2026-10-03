Світоліна перевернула матч і здобула вольову перемогу на супертурнірі в Пекіні. Відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№7 WTA) вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні, здобувши перемогу над Катержиною Синяковою (№55 WTA) у трьох сетах. Українка поступилася чешці у стартовому сеті з рахунком 1:6, але потім виграла два наступні сети й завершила зустріч на свою користь – 6:4, 6:2.

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Поєдинок на корті імені Бреда Дрюетта тривав рівно дві години. Синякова відразу захопила ініціативу й впевнено виграла перший сет, віддавши суперниці лише один гейм.

У другому сеті Світоліна зуміла змінити хід матчу. Українська тенісистка виграла сет 6:4, після чого у вирішальному сеті остаточно перехопила ініціативу. Еліна довела третій сет до перемоги з рахунком 6:2.

Світоліна завершила матч із двома ейсами та двома подвійними помилками. Її перша подача проходила у 71% випадків, а відсоток виграних очок на першій подачі становив 60%: 39 із 65. На другій подачі українка виграла 46% очок.

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Синякова виконала шість подач на виліт, допустила три подвійні помилки та влучила першою подачею у 59% випадків. На першій подачі чешка також виграла 60% очок: 32 з 53, на другій її показник становив 50%.

Обидві тенісистки реалізували по 36% брейк-пойнтів. Світоліна використала п’ять можливостей із 14, а Синякова – чотири з 11. За загальною кількістю виграних очок українка також виявилася попереду: 91 проти 90.

Головні історії дня

Для Світоліної це був перший матч після Відкритого чемпіонату США. Перше коло пекінського турніру вона пропустила завдяки шостому номеру посіву.

Перемога над Синяковою стала для українки шостою в шести очних зустрічах. Таким чином, Світоліна вкотре обіграла чеську тенісистку і продовжила виступ на China Open.

У 1/16 фіналу на Світоліну чекає матч проти Марії Саккарі. Грецька тенісистка, яка отримала 25-й номер посіву, раніше обіграла австралійку Шторм Хантер з рахунком 6:2, 6:2.

У третьому колі турніру в Пекіні також зіграють ще дві представниці України: Даяна Ястремська та Дар’я Снігур.