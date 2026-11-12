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Світоліна перевернула матч і здобула найважливішу перемогу на Підсумковому турнірі. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
102
Світоліна перевернула матч і здобула найважливішу перемогу на Підсумковому турнірі. Відео
Поєдинок завершився в трьох сетах

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№6 WTA) здобула перемогу над першою ракеткою Чехії Кароліною Муховою (№7 WTA) у другому турі Підсумкового турніру WTA. Українка поступилася в першій партії з рахунком 3:6, але потім виграла два наступні сети з однаковим результатом 6:2, що дозволило їй зберегти шанси на вихід до півфіналу.

Зустріч почалася з обміну виграними геймами на подачі. За рахунку 1:1 Світоліна програла свою подачу, а потім не змогла відігратися в наступному геймі, дозволивши суперниці збільшити перевагу до 3:1.

Світоліна перевернула матч і здобула найважливішу перемогу на Підсумковому турнірі. Відео

Еліна Світоліна

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32-річна одеситка скоротила відставання до 2:3, однак утримати свою подачу в сьомому геймі їй не вдалося. Мухова повела 5:2 і отримала можливість подати на партію. Світоліна зуміла відіграти один брейк, але чеська тенісистка одразу ж відповіла зворотним брейком і завершила сет із рахунком 6:3.

Світоліна перевернула матч і здобула найважливішу перемогу на Підсумковому турнірі. Відео

Кароліна Мухова

У другій партії Мухова першою вийшла вперед, узявши стартовий гейм. Світоліна зрівняла рахунок, після чого тенісистки продовжили обмінюватися виграними геймами до 2:2.

Переломним став п'ятий гейм. Українка зробила брейк, а потім закріпила перевагу, вигравши затяжний гейм на власній подачі. За рахунку 4:2 Світоліна знову взяла подачу суперниці, після чого впевнено подала на сет. Підсумок другої партії: 6:2.

У вирішальному сеті українка продовжила нарощувати перевагу. Після обміну першими двома геймами Світоліна зробила брейк і повела 2:1. Потім вона виграла ще чотири гейми, довівши рахунок до 6:2.

Світоліна перевернула матч і здобула найважливішу перемогу на Підсумковому турнірі. Відео

Еліна Світоліна

Після перемоги над Кароліною Муховою Еліна Світоліна зберегла шанси на вихід до півфіналу Підсумкового турніру WTA. Тепер українка має одну перемогу й одну поразку (у першому турі від Мірри Андрєєвої). Щоб гарантовано вийти до плей-оф, їй необхідно обіграти Арину Соболенко в заключному турі. У такому разі у Світоліної буде дві перемоги, чого достатньо для потрапляння до першої двійки групи.

Світоліна перевернула матч і здобула найважливішу перемогу на Підсумковому турнірі. Відео

Еліна Світоліна

Однак в Еліни залишається і теоретичний шанс на півфінал навіть у разі поразки від Соболенко. Для цього Аріна має виграти обидва матчі, що залишилися, зокрема й у Мірри Андрєєвої, а Кароліна Мухова має обіграти Андрєєву в останньому турі. Тоді у Світоліної, Андрєєвої та Мухової буде по одній перемозі. Путівку до півфіналу розіграють за додатковими показниками: відсотком виграних сетів, а за рівності результатів – відсотком виграних геймів. Якщо Мухова програє Андрєєвій, поразка Світоліної від Соболенко позбавить українку шансів на вихід.

Наступний матч Світоліна проведе 13 листопада проти Аріни Соболенко. Ця зустріч стане для українки вирішальною: перемога виведе її до півфіналу або забезпечить участь у розподілі місць за додатковими показниками за певного розкладу в паралельному матчі.

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