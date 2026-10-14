Світоліна перемогла росіянку на супертурнірі в Китаї та вийшла до WTA Finals

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 30 тис. грн ( $666)Ілюстрація - гроші, виплатаУкраїнцям показали нові розміри пенсій: скільки тепер платять й чому ситуація критичнаПід ударом був дата-центр "Сбербанку" і не тільки: дрони атакували Балаково у Саратовській області. Фото і відеоПід ударом був дата-центр "Сбербанку" і не тільки: дрони атакували Балаково у Саратовській області. Фото і відеоУ Кремлі намагаються скористатися угодою про дизпаливо з США, але є "нюанс": в ISW пояснили, чого бояться в РосіїУ Кремлі намагаються скористатися угодою про дизпаливо з США, але є "нюанс": в ISW пояснили, чого бояться в Росії"Кількість звернень зростає": Лубінець назвав регіони з найбільшою кількістю скарг на ТЦК"Кількість звернень зростає": Лубінець назвав регіони з найбільшою кількістю скарг на ТЦКВідключення світла в Україні. ІлюстраціяПочалися аварійні відключення, є проблеми з водою: де найгірша ситуація зі світлом 14 жовтняСили оборони відмінусували ще 1650 окупантів і спалили 2 танки армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували ще 1650 окупантів і спалили 2 танки армії РФ: дані ГенштабуНа концерті Тіни Кароль зафільмували містичний момент під час пісні про покійного чоловіка: співачка не стримала емоційНа концерті Тіни Кароль зафільмували містичний момент під час пісні про покійного чоловіка: співачка не стримала емоційНа Полтавщині 15-річний хлопець помер від отруєння: що відомо про трагедіюНа Полтавщині 15-річний хлопець помер від отруєння: що відомо про трагедіюІлюстративне фото: чоловік з військовим квиткомВ Одесі вчителю відмовили у відстрочці від мобілізації, він пішов до суду: чим все скінчилось

Світоліна перемогла росіянку на супертурнірі в Китаї та вийшла до WTA Finals

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 282
Світоліна перемогла росіянку на супертурнірі в Китаї та вийшла до WTA Finals
Світоліна обіграла Самсонову

Перша ракетка України Еліна Світоліна в ефектному стилі вийшла до третього кола супертурніру в китайському Ухані з призовим фондом у чотири мільйони доларів. Наша співвітчизниця у трьох сетах обіграла представницю Росії під "нейтральним прапором" Людмилу Самсонову, завдяки чому кваліфікувалася на Підсумковий турнір.

Суперниці провели на корті 2 години 10 хвилин. Українка виявилася сильнішою – 6:2, 5:7, 6:2. Еліна чотири рази подала на виліт, реалізувала дев’ять із 18 брейк-пойнтів і записала до свого пасиву одразу сім подвійних помилок.

Світоліна перемогла росіянку на супертурнірі в Китаї та вийшла до WTA Finals

Еліна Світоліна

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 2,4 т.
Усика звинуватили в підставі та обмані Джошуа
icon 2,4 т.
Усика звинуватили в підставі та обмані Джошуа
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 1,6 т.
Де та коли дивитися матчі "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Розклад трансляцій матчу з АЕКом
icon 1,6 т.
Де та коли дивитися матчі "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Розклад трансляцій матчу з АЕКом
Артем РоссінськийАртем Россінський
icon 369
Перша гра на новому стадіоні. До чого готується "Шахтар" проти АЕКа в Лізі чемпіонів і чи допоможе Лондон
icon 369
Перша гра на новому стадіоні. До чого готується "Шахтар" проти АЕКа в Лізі чемпіонів і чи допоможе Лондон
Світоліна перемогла росіянку на супертурнірі в Китаї та вийшла до WTA Finals

Статистика матчу Світоліна – Самсонова. Джерело: WTA

Ця перемога принесла Світоліній 120 очок у світовому рейтингу та дозволила набрати 5005 пунктів за останні 52 тижні, що було мінімальним показником для виходу на Підсумковий турнір 2026 року. Змагання відбудуться в американському Індіан-Веллсі з 7 по 14 листопада.

Ще одна наша співвітчизниця Марта Костюк продовжує боротьбу за останнє місце на турнірі з чешкою Кароліною Муховою та полькою Ігою Швентек. При цьому шанси киянки пройти відбір на WTA Finals виглядають мінімальними.

Світоліна перемогла росіянку на супертурнірі в Китаї та вийшла до WTA Finals

Гонка за WTA Finals. Джерело: live-tennis.eu

Світоліна перемогла росіянку на супертурнірі в Китаї та вийшла до WTA Finals

Світоліна вийшла на Підсумковий турнір

Як повідомляв OBOZ.UA, друга ракетка України Марта Костюк викликала ажіотаж на передтурнірному заході в Ухані в ніжно-рожевій сукні від Miu Miu.

Схожі теми
ТенісWTAЕліна СвітолінаЕліна Світоліна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись