Світоліна перемогла росіянку на супертурнірі в Китаї та вийшла до WTA Finals

Перша ракетка України Еліна Світоліна в ефектному стилі вийшла до третього кола супертурніру в китайському Ухані з призовим фондом у чотири мільйони доларів. Наша співвітчизниця у трьох сетах обіграла представницю Росії під "нейтральним прапором" Людмилу Самсонову, завдяки чому кваліфікувалася на Підсумковий турнір.

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Суперниці провели на корті 2 години 10 хвилин. Українка виявилася сильнішою – 6:2, 5:7, 6:2. Еліна чотири рази подала на виліт, реалізувала дев’ять із 18 брейк-пойнтів і записала до свого пасиву одразу сім подвійних помилок.

Ця перемога принесла Світоліній 120 очок у світовому рейтингу та дозволила набрати 5005 пунктів за останні 52 тижні, що було мінімальним показником для виходу на Підсумковий турнір 2026 року. Змагання відбудуться в американському Індіан-Веллсі з 7 по 14 листопада.

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Ще одна наша співвітчизниця Марта Костюк продовжує боротьбу за останнє місце на турнірі з чешкою Кароліною Муховою та полькою Ігою Швентек. При цьому шанси киянки пройти відбір на WTA Finals виглядають мінімальними.

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Як повідомляв OBOZ.UA, друга ракетка України Марта Костюк викликала ажіотаж на передтурнірному заході в Ухані в ніжно-рожевій сукні від Miu Miu.