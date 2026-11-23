Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна за майже п’ять років повномасштабної війни Росії проти нашої країни пожертвувала понад один мільйон доларів до різних фондів на підтримку сил оборони та співвітчизників. Уродженка Одеси підкреслила, що для неї важливо бути поруч зі своїм народом під час боротьби за його існування.

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Про це Світоліна розповіла в інтерв’ю інформаційному агентству Reuters. За словами 32-річної спортсменки, яка цього року провела один із найуспішніших сезонів у кар’єрі, вона також відчуває постійну підтримку українців, зокрема під час матчів на трибунах.

"Минуло вже майже п’ять років. Я завжди підтримувала армію та наших солдатів. Вони, своєю чергою, підтримують мене, дивляться мої матчі. У мене багато друзів, які зараз служать своїй країні. Для мене головне – це дух, дух людей. Я дуже рада, що можу подарувати трохи щастя жителям України. Я безмежно вдячна всім українцям – і тим, хто приходить на мої матчі, і тим, хто вболіває за мене вдома", – підкреслила Світоліна.

Раніше стало відомо, скільки призових заробила Еліна у 2026 році, який вона завершила на шостому місці у світовому рейтингу.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у середині жовтня Еліна Світоліна оголосила про розставання з французом Гаелем Монфісом після п’яти років шлюбу. Тенісистка також відповіла, чи почувається щасливою після розлучення.

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