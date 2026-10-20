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"Світ вже не сумнівається..." Легенда світового спорту сказав, хто насправді є Трамп

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
159
"Світ вже не сумнівається..." Легенда світового спорту сказав, хто насправді є Трамп
Чеський воротар не стримав емоцій

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа після російського нападу на Харківську область, внаслідок якого загинули троє людей, зокрема немовля. Колишній хокеїст заявив, що американський лідер підтримує тяжкі злочини заради власної вигоди.

''Світ вже не сумнівається...'' Легенда світового спорту сказав, хто насправді є Трамп

Домінік Гашек. Джерело: Кадр із відео

Гашек опублікував заяву в соціальній мережі X, відреагувавши на удар російських військ по парку в Харківській області. В результаті атаки загинули дитина, яка перебувала в колясці, та дві жінки. Ще 15 осіб отримали поранення, семеро з них — діти.

"Саме це підтримує нинішній президент США. Так, сьогодні світ і більшість жителів США вже не сумніваються, що Трамп став прихильником найогидніших злочинців і злочинів. Для Трампа злочини цілком прийнятні, якщо приносять йому особисту вигоду", – написав Гашек.

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''Світ вже не сумнівається...'' Легенда світового спорту сказав, хто насправді є Трамп

Гашек розкритикував Трампа. Джерело: x.com/hasek_dominik

Раніше Трамп після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним оголосив про домовленість щодо відновлення поставок російського дизельного палива на світові ринки, вивівши його з-під санкцій.

''Світ вже не сумнівається...'' Легенда світового спорту сказав, хто насправді є Трамп

Трамп і Путін

Домінік Гашек є одним із найвідоміших хокейних воротарів в історії. За свою кар'єру в НХЛ він двічі вигравав Кубок Стенлі у складі "Детройта" та шість разів отримував "Трофей Везіна", який щорічно вручається найкращому воротареві регулярного чемпіонату ліги.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Гашек відкинув пропагандистські наративи про те, що українці готові пожертвувати своєю територією заради закінчення війни.

''Світ вже не сумнівається...'' Легенда світового спорту сказав, хто насправді є Трамп

Домінік Гашек. Джерело: Кадр із відео

Нагадаємо, що Домінік послідовно виступає на підтримку України, яка продовжує протистояти російській агресії.

Під час поїздки до Києва та Харкова влітку 2023 року легендарний хокеїст записав відеозвернення до українців, побажавши їм "прогнати російське лайно".

''Світ вже не сумнівається...'' Легенда світового спорту сказав, хто насправді є Трамп

Домінік Гашек. Джерело: sport.ua

Він заявив, що росіяни не мають права виступати на міжнародних турнірах, "поки не підуть з України і не віддадуть Путіна" під суд. Також він вимагав від РФ виплати репарацій нашій країні.

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