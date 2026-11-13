Суркіс назвав футболіста, який стане конкурентом найкращого бомбардира в ''Динамо''

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс висловив упевненість у тому, що французький легіонер П’єр Мунгенге вже найближчим часом складе конкуренцію українському форварду Матвію Пономаренку. Бос "біло-синіх" високо оцінив здібності та перспективи 18-річного вихованця академії "Парі Сен-Жермен".

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Про це Суркіс заявив в інтерв’ю офіційному сайту "Динамо", відповідаючи на запитання про новий підхід у клубній селекції, коли намагаються шукати юних талантів по всій Європі. За словами президента "біло-синіх", разом із Мунгенге він у майбутньому розраховує на прогрес івуарійського нападника Кеассе Ба та бразильського вінгера Густаво Прадо.

"Це молоді хлопці, яким потрібно влитися до складу. Їм потрібен час, щоб адаптуватися. У нас не так багато таких футболістів. Правильно сказали, що легіонери почали усміхатися. Мунгенге – молодий хлопець, йому 18 років. У нас є Пономаренко, і з ним він має конкурувати. Він вийшов на поле і нічого не зіпсував. Ми повинні розраховувати на цих футболістів. Я розумію, що в нього все буде гаразд", – сказав Суркіс.

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Зазначимо, що Пономаренко другий сезон поспіль є найкращим бомбардиром "Динамо". Минулого сезону він записав на свій рахунок 16 м’ячів за основу киян, а в нинішньому відзначився вже сім разів.





Кеассе Ба. Джерело: ФК ''Динамо'' Київ

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв негативно оцінив перспективи нинішнього складу команди.

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