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Суперліга GGBET: розклад трансляцій третього туру

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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Суперліга GGBET: розклад трансляцій третього туру
Суперліга набирає обертів. Джерело: ФБУ

Федерація баскетболу України визначила час початку матчів третього туру регулярного чемпіонату Суперліги GGBET сезону-2026/27. Матчі пройдуть з 16 по 18 жовтня.

Чотири матчі ексклюзивно транслюватиме "Київстар ТБ", ще один – "Суспільне" та YouTube-каналі ФБУ, решту поєдинків можна буде подивитися на YouTube-каналі ФБУ.

Ігри прийматимуть чотири міста: чотири матчі пройдуть у Києві в ПС "Венето", по два – у Рівному в ДЮСШ-4 та в Луцьку в ОДЮСШ, ще один – в Івано-Франківську в Манежі КФВ.

Суперліга GGBET 2026/27. Третій тур

16 жовтня, п'ятниця

18:30. "Говерла" – "Хмельницький" (Івано-Франківськ, Манеж КФВ) – "Київстар ТБ"

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17 жовтня, субота

12:00. "Харківські Соколи" – "Ніко-Баскет" (Київ, ПС "Венето") – YouTube ФБУ

13:00. "Волинь" – "Дніпро" (Луцьк, ОДЮСШ) – "Київстар ТБ"

15:00. "Київ-Баскет" – "Черкаські Мавпи" (Київ, ПС "Венето") – YouTube ФБУ

17:00. "Рівне" – Запоріжжя (Рівне, ДЮСШ-4) – "Київстар ТБ"

18 жовтня, неділя

12:00. "Харківські Соколи" – "Черкаські Мавпи" (Київ, ПС "Венето") – YouTube ФБУ

13:00. "Волинь" – "Запоріжжя" (Луцьк, ОДЮСШ) – YouTube ФБУ

14:00. "Рівне" – "Дніпро" (Рівне, ДЮСШ-4) – "Суспільне Спорт", YouTube ФБУ

15:00. "Київ-Баскет" – "Ніко-Баскет" (Київ, ПС "Венето") – "Київстар ТБ"

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