Суперліга GGBET: розклад трансляцій другого туру регулярного чемпіонату

Федерація баскетболу України визначила час початку поєдинків другого туру Суперліги GGBET сезону-2026/27. Матчі пройдуть 10 та 11 жовтня.

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Три матчі ексклюзивно транслюватиме "Київстар ТБ", ще один – "Суспільне" та YouTube-канал ФБУ, решту можна буде подивитися на YouTube-каналі ФБУ.

П'ять поєдинків туру прийматимуть два міста: чотири гри відбудуться в Дніпрі на майданчику КСК "Шинник", ще одна – в Рівному в ДЮСШ-4.

Суперліга GGBET 2026/27. Другий тур

10 жовтня, субота

13:00. "Дніпро – Харківські Соколи" – "Київстар ТБ"

15:00. "Рівне" – "Волинь" – YouTube ФБУ

16:00. "Запоріжжя" – "Київ-Баскет" – "Київстар ТБ"

11 жовтня, неділя

13:00. "Дніпро" – "Київ-Баскет" – "Суспільне Спорт", YouTube ФБУ

16:00. "Запоріжжя" – "Харківські Соколи" – "Київстар ТБ"