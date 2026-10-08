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Суперліга GGBET: розклад трансляцій другого туру регулярного чемпіонату

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read1 хв
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Суперліга GGBET: розклад трансляцій другого туру регулярного чемпіонату
Чемпіонат Суперліги набирає обертів. Джерело: ФБУ

Федерація баскетболу України визначила час початку поєдинків другого туру Суперліги GGBET сезону-2026/27. Матчі пройдуть 10 та 11 жовтня.

Три матчі ексклюзивно транслюватиме "Київстар ТБ", ще один – "Суспільне" та YouTube-канал ФБУ, решту можна буде подивитися на YouTube-каналі ФБУ.

П'ять поєдинків туру прийматимуть два міста: чотири гри відбудуться в Дніпрі на майданчику КСК "Шинник", ще одна – в Рівному в ДЮСШ-4.

Суперліга GGBET 2026/27. Другий тур

10 жовтня, субота

13:00. "Дніпро – Харківські Соколи" – "Київстар ТБ"

15:00. "Рівне" – "Волинь" – YouTube ФБУ

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