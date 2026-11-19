Федерація баскетболу України визначила час початку матчів сьомого туру Суперліги GGBET сезону-2026/27. Матчі пройдуть з 20 по 22 листопада. В цьому турі зіграють 8 команд, а ігри пройдуть у Києві, Івано-Франківську та Хмельницькому.

Відео дня

Чотири матчі в найближчому турі транслюватиме "Київстар ТБ", один – "Суспільне Спорт", а решту поєдинків можна буде подивитися на YouTube-каналі ФБУ.

20 листопада, п’ятниця

18:30. "Прикарпаття-Говерла" – "Черкаські Мавпи" (Івано-Франськівськ, Манеж КФВ) – "Київстар ТБ"

19:00. "Хмельницький" – "Ніко-Баскет" (Хмельницький, СК ГУНП) – YouTube ФБУ

21 листопада, субота

13:00. "Харківські Соколи" – "Дніпро" (Київ, ПС "Венето") – "Суспільне", YouTube ФБУ

16:00. "Київ-Баскет" – "Запоріжжя" (Київ, ПС "Венето") – "Київстар ТБ"

22 листопада, неділя

13:00. "Харківські Соколи" – "Запоріжжя" (Київ, ПС Венето) – "Київстар ТБ"

15:00. "Прикарпаття-Говерла" – "Ніко-Баскет" (Івано-Франськівськ, Манеж КФВ) – YouTube ФБУ

16:00. "Хмельницький" – "Черкаські Мавпи" (Хмельницький, СК ГУНП) – YouTube ФБУ

16:00. "Київ-Баскет" – "Дніпро" (Київ, ПС "Венето") – "Київстар ТБ"