''Сумнівалася і боялася'': легкоатлетка Левченко розповіла про підготовку до нового сезону

Зіркова українська легкоатлетка Юлія Левченко підтвердила, що остаточно вилікувала травму, якої зазнала влітку цього року. Стрибунка у висоту, яку вважають найкрасивішою спортсменкою країни, водночас зізналася, що почувалася невпевнено, коли повернулася в сектор.

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Про це Левченко розповіла в інтерв’ю "Суспільне Спорт". 28-річна уродженка Бахмута, яка минулого сезону після травми встигла виступити на чотирьох стартах, але жодного разу не потрапила на подіум, додала, що питання з ушкодженням закрите і вона готується до наступних змагань.

"", – сказала Левченко.

Сезон-2026 став одним із найуспішніших у кар’єрі Левченко. Вона здобула "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також виграла етап Діамантової ліги в китайському Сямені, де здобула "золото".

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Останнім міжнародним стартом сезону для Юлії став Абсолютний чемпіонат світу, в якому брали участь три українські стрибунки у висоту. Левченко завершила змагання на шостому місці, подолавши планку на висоті 1,86 метра.

Як повідомляв OBOZ.UA, Юлія Левченко зробила відверте зізнання про своє тіло перед початком сезону.

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