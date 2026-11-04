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Створюють труднощі: Міжнародна федерація зробила нову заяву щодо повернення Росії у світовий хокей

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
576
Створюють труднощі: Міжнародна федерація зробила нову заяву щодо повернення Росії у світовий хокей
Росію можуть повернути на ЧС з хокею

Міжнародна федерація хокею (IIHF) звинуватила Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) у недооцінці наслідків свого рішення про негайний допуск росіян до змагань. В організації знову висловили незгоду з постановою, а також оголосили про продовження пошуку виходу із ситуації, що склалася.

Про це йдеться в заяві IIHF, опублікованій на офіційній сторінці федерації в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter. У тексті також ідеться про те, що береться до уваги й украй негативна реакція провідних хокейних країн, які оголосили бойкот поверненню представників РФ.

Створюють труднощі: Міжнародна федерація зробила нову заяву щодо повернення Росії у світовий хокей

Росія зіткнулася з бойкотом у хокеї

Створюють труднощі: Міжнародна федерація зробила нову заяву щодо повернення Росії у світовий хокей

Російських хокеїстів відсторонили від ЧС.

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"IIHF знає про нещодавні заяви щодо цього рішення, вона ретельно аналізує сценарії навколо вердикту CAS. Як було представлено в CAS, негайна реінтеграція російських команд створює значні практичні та спортивні виклики, зокрема візові та в'їзні вимоги, правила безпеки, логістичні обмеження та наслідки для форматів змагань. Все це посилюється обмеженою кількістю часу, оскільки деякі турніри почнуться вже за кілька тижнів. Глобальний вплив рішення панелі CAS та створені ним труднощі були значно недооцінені", – зазначається в документі.

Напередодні стало відомо, що збірні Норвегії, Фінляндії, Чехії, Данії, Латвії та Швеції відмовилися грати з росіянами на чемпіонаті світу-2027. Господарка турніру Німеччина також виступила проти приїзду збірної РФ на турнір. А в самій РФ негайно почали ображати всіх європейців.

Створюють труднощі: Міжнародна федерація зробила нову заяву щодо повернення Росії у світовий хокей

Спортивний арбітражний суд

Створюють труднощі: Міжнародна федерація зробила нову заяву щодо повернення Росії у світовий хокей

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

Як повідомляв OBOZ.UA, мер фінського міста Турку, яке прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею пригрозила відмовитися від турніру в разі допуску росіян.

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