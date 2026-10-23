Стали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса

Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила Гаелю Монфісу про своє бажання розлучитися телефоном. У цей час французький тенісист перебував в Об’єднаних Арабських Еміратах разом із їхньою донькою Скай і був шокований словами нашої співвітчизниці.

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Про це повідомляє видання L'Equipe, пише портал Tennis World. За даними джерела, після дзвінка Світоліної 40-річний француз вирішив негайно завершити кар’єру, оскільки теніс одразу перестав бути для нього сенсом спортивного життя.

Сам Монфіс продовжує зберігати мовчання, тоді як українка виступила з додатковими роз’ясненнями щодо ситуації. Вона закликала вболівальників не шукати винних, а також висловила повну підтримку чоловікові. Крім того, наша тенісистка знялася з турніру в японському Токіо.

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Нагадаємо, Еліна та Гаель почали зустрічатися у 2019 році. Через два роки вони оголосили про розрив стосунків, однак пізніше знову стали парою. 16 липня 2021-го українка та француз одружилися, а вже в жовтні-2023 у них народилася донька Скай.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Еліна Світоліна вперше з 2019 року кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA Finals. Змагання відбудуться в американському Індіан-Веллсі з 7 по 14 листопада.