Стали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ціль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовинЦіль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовинСили оборони відмінусували 1830 окупантів та спалили 5 одиниць спецтехніки армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 1830 окупантів та спалили 5 одиниць спецтехніки армії РФ: дані ГенштабуІлюстрація - жінка з прапорцем УкраїниБіженцям з України переписали правила легалізації в країні ЄС: що треба знатиНа війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. ФотоНа війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. ФотоДональд Трамп і Володимир ПутінДемілітаризована зона і відмова від вступу в НАТО: в The Economist розкрили, яку мирну угоду для України пропонують СШАЗенітник ЗСУРФ атакувала Україну ударними дронами, сили ППО збили 140 зі 176 цілей: є наслідки в областяхВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинУкраїнські банки суттєво оновили курс долараУкраїнські обмінники помітно переписали курс: скільки коштує долар 23 жовтняВ аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відеоВ аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відеоСтару гривню можна продати майже за 40 тисячСтару гривню можна продати майже за 40 тисяч: який вигляд має дорога українська монета

Стали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
789
Стали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса
Світоліна вирішила розлучитися з Монфісом

Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила Гаелю Монфісу про своє бажання розлучитися телефоном. У цей час французький тенісист перебував в Об’єднаних Арабських Еміратах разом із їхньою донькою Скай і був шокований словами нашої співвітчизниці.

Про це повідомляє видання L'Equipe, пише портал Tennis World. За даними джерела, після дзвінка Світоліної 40-річний француз вирішив негайно завершити кар’єру, оскільки теніс одразу перестав бути для нього сенсом спортивного життя.

Стали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса

Монфіс з Еліною та їхньою донькою Скай

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
2,1 т.
Ексчемпіон світу сказав, у чому різниця між Усиком та іншими супертяжами
2,1 т.
Ексчемпіон світу сказав, у чому різниця між Усиком та іншими супертяжами
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
1,8 т.
Де дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних
1,8 т.
Де дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
483
Від путініста Плющенка зажадали не критикувати депутатів, бо це ображає росіян
483
Від путініста Плющенка зажадали не критикувати депутатів, бо це ображає росіян
Стали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса

Еліна Світоліна.

Сам Монфіс продовжує зберігати мовчання, тоді як українка виступила з додатковими роз’ясненнями щодо ситуації. Вона закликала вболівальників не шукати винних, а також висловила повну підтримку чоловікові. Крім того, наша тенісистка знялася з турніру в японському Токіо.

Нагадаємо, Еліна та Гаель почали зустрічатися у 2019 році. Через два роки вони оголосили про розрив стосунків, однак пізніше знову стали парою. 16 липня 2021-го українка та француз одружилися, а вже в жовтні-2023 у них народилася донька Скай.

Еліна Світоліна вийшла заміж за Гаеля Монфіса.

Еліна Світоліна вийшла заміж за Гаеля Монфіса в липні-2021. Джерело: Instagram Юліана Світоліна

Монфіс висловився на підтримку України.

Гаель Монфіс

Як повідомляв OBOZ.UA, Еліна Світоліна вперше з 2019 року кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA Finals. Змагання відбудуться в американському Індіан-Веллсі з 7 по 14 листопада.

Схожі теми
ТенісГаель МонфісГаель МонфісЕліна СвітолінаЕліна Світоліна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел