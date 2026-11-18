Напередодні в Європі завершився груповий етап Ліги націй, за підсумками якого було сформовано кошики для жеребкування континентальної першості-2028. Збірна України під керівництвом італійського тренера Андреа Мальдери провалила турнір, посівши лише третє місце в квартеті з Північною Ірландією, Угорщиною та Грузією.

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Цей результат відправив "синьо-жовтих" до третього кошика жеребкування Євро-2028, за підсумками якого буде сформовано 12 груп по чотири або п’ять збірних. Таким чином, серед суперників нашої команди точно не буде Шотландії, Косова, Польщі, Ізраїлю, Румунії, Грузії, Північної Македонії, Чорногорії, Албанії, Ісландії, Словаччини, а також представника четвертого кошика Білорусі.

З останньою матчі українців спеціальною постановою виключив Європейський футбольний союз (УЄФА) у 2022 році. Цікаво, що білоруси сенсаційно вийшли до плей-оф Ліги націй за право зіграти в дивізіоні В у наступному розіграші.

КОШИКИ ДЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ ВІДБОРУ ЄВРО-2028

Зазначимо, що жеребкування кваліфікації на ЧЄ-2028 відбудеться 6 грудня в Белфасті. 12 переможців груп, а також 8 найкращих команд серед тих, що посіли другі місця, отримають путівки на турнір. Ще чотири місця розіграють у плей-оф.

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Водночас дві путівки до фінальної частини зарезервовані для двох найкращих за рейтингом збірних господарів, які не вийдуть на чемпіонат напряму. Турнір відбудеться в Англії, Шотландії, Вельсі та Ірландії влітку 2028 року.

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